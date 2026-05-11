Le "Dôme de fer" israélien affiche une efficacité proche de 99% - président du constructeur

Le système israélien "Dôme de fer" a affiché une efficacité de près de 99% contre les missiles du Hamas et du Hezbollah et a intercepté la plupart des missiles lancés par l'Iran, a déclaré lundi le président de la société publique Rafael Advanced Defense Systems, le fabricant de ce dispositif.

Lors d'une conférence du Centre de Jérusalem pour la sécurité et les affaires étrangères (Jerusalem Center for Security and Foreign Affairs) Yuval Steinitz a précisé que, depuis l'attaque menée par le Hamas contre Israël en octobre 2023, le Hamas à Gaza et le Hezbollah au Liban ont tiré ensemble quelque 40.000 roquettes contre Israël.

"Le Dôme de fer a intercepté la plupart d'entre elles avec des taux de réussite qui ne sont pas de 100%, mais proches de 100%. Ils sont d'environ 98%, voire 99%, ce n'est donc pas parfait, mais presque", a-t-il souligné.

Selon lui, l'Iran a tiré environ 1.500 missiles balistiques sur Israël lors de deux vagues de combats depuis 2024 et "seules quelques dizaines" n'ont pas été interceptées.

Yuval Steinitz a noté qu'Israël ne risquait aucune pénurie de missiles intercepteurs.

(Reportage Steven Scheer, version française Elena Smirnova, édité par Benoit Van Overstraeten)