Le dollar à nouveau sous le feu des critiques, les investisseurs réévaluant les politiques de Trump et les risques géopolitiques

Les politiques de Trump créent de la volatilité et nuisent au dollar, selon les investisseurs

La Fed devrait réduire ses taux d'intérêt, ce qui nuirait à l'attrait du dollar

Les investisseurs se détournent des États-Unis à mesure que la géopolitique s'intensifie

Le dollar américain est à nouveau sous le feu des critiques au cours des premières semaines agitées de 2026, alors qu'une série croissante de facteurs - dont le désir de Washington d'avoir unemonnaie plus faible - incite les investisseurs à revoir leurs hypothèses optimistes quant à une période de stabilité pour lebillet vert.

Le dollar se dirigeait lundi vers sa plus forte baisse en trois jours face à un panier de devises majeures depuis avril dernier <=USD >, lorsque les tarifs douaniers du "jour de la libération" du président américain Donald Trump ont déclenché une chute vertigineuse des actifs américains.

Au cours de sa première année au pouvoir, l'approche erratique du président Trump en matière de commerce et de diplomatie internationale, ses attaques contre la Réserve fédérale qui sapent son indépendance et les énormes augmentations des dépenses publiques ont fait chuter le dollar de plus de 9%, sa pire performance annuelle depuis 2017.

Depuis le début de l'année, le dollar a de nouveau sous-performé d'autres grandes devises, notamment l'euro, la livre sterling et le franc suisse.

UN RYTHME DE CHANGEMENT TOURBILLONNANT

"Il y a un certain nombre de facteurs qui se conjuguent", a déclaré Seema Shah, stratège mondial en chef chez Principal Asset Management, qui gère un peu plus de 600 milliards de dollars d'actifs.

"Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une vente de l'Amérique, mais les facteurs fondamentaux sont en train de se mettre en place, et plus rapidement que prévu

Rien que ce mois-ci, Donald Trump a menacé de prendre le contrôle du Groenland, d'imposer davantage de droits de douane à ses alliés européens, de mettre en accusation le président de la Fed, Jerome Powell, et de superviser une opération visant à s'emparer du président du Venezuela. Samedi, il a menacé le Canada d'un embargo commercial effectif.

Bien qu'il soit revenu sur ses menaces concernant le Groenland et les tarifs douaniers européens, et que les marchés se soient remis de l'attaque contre le Venezuela, la toile de fond est tendue.

Les mesures de la volatilité sur les marchés sont toujours très élevées et le sentiment sur les marchés obligataires est fragile, notamment en raison d'une chute agressive de la dette publique japonaise qui pourrait se répercuter sur les bons du Trésor, tandis que l'escalade incessante de nouveaux records sur l'or est un signe que les investisseurs recherchent d'autres valeurs refuges.

Les politiques intérieures de M. Trump, notamment la répression agressive de l'immigration clandestine qui a tué deux citoyens américains ce mois-ci et déclenché des manifestations, pourraient entraîner une nouvelle fermeture du gouvernement ce mois-ci.

"La menace d'une fermeture s'ajoute au vent arrière qui déprime le dollar et donne une raison de plus à tous ceux qui pourraient reconsidérer leurs investissements aux États-Unis ou couvrir leur exposition au dollar", a déclaré Mark Spindel, directeur des investissements de Potomac River Capital à Washington.

De plus, on s'attend toujours à ce que la Fed réduise ses taux d'intérêt au moins deux fois cette année, alors que d'autres grandes banques centrales font une pause ou pourraient même augmenter leurs taux.

Ce seul fait rend le dollar moins attrayant pour les investisseurs, qui pourraient choisir de placer leur argent là où les taux d'intérêt augmentent.

M. Powell, qui a résisté aux pressions de M. Trump en faveur d'une baisse plus rapide des taux, quittera ses fonctions en mai. Les marchés de paris en ligne accordent désormais 50 % de chances à Rick Rieder, le responsable des obligations de BlackRock , partisan d'une baisse des taux comme le président, d'être le successeur probable . Ce chiffre est passé de moins de 10 % il y a une semaine, ce qui a renforcé la faiblesse du dollar.

IL EST TEMPS DE PASSER À AUTRE CHOSE

Les actions mondiales, quant à elles, se sont envolées l'année dernière, en grande partie grâce à l'enthousiasme suscité par l'intelligence artificielle. La performance du S&P 500 .SPX depuis l'investiture de Trump a été inférieure à celle des autres marchés. L'indice a progressé d'environ 15 % depuis lors, contre une hausse de 95 % de l'indice Kospi de Séoul .KS11 , une hausse de 40 % du Nikkei de Tokyo .N225 et un gain de près de 30 % de l'indice principal de Shanghai

"À la marge, les gestionnaires d'actifs sont désireux de continuer à se diversifier par rapport aux États-Unis. Il est clair que beaucoup d'entre eux avaient été excessivement, ou avaient le sentiment d'être excessivement, surpondérés sur les marchés américains", a déclaré Chris Scicluna, économiste chez Daiwa Capital Markets.

M. Trump a déclaré à plusieurs reprises que les droits de douane étaient nécessaires pour remédier aux déséquilibres commerciaux, en mettant l'accent sur les monnaies des pays asiatiques avec lesquels les États-Unis ont d'importants déficits commerciaux.

Vendredi, la Banque du Japon, ainsi que la Fed de New York, ont été soupçonnées d'avoir effectué une série de contrôles de taux pour le yen JPY= , un possible précurseur de la première intervention conjointe nippo-américaine en 15 ans pour stimuler la monnaie japonaise. La Fed de New York a agi en tant qu'agent fiscal pour le Trésor américain, selon une source familière de l'affaire.

Malgré la hausse du yen qui s'en est suivie, la monnaie japonaise a encore perdu environ 13 % par rapport au dollar au cours de l'année écoulée.

LE DOLLAR PONDÉRÉ EN FONCTION DES ÉCHANGES S'EN SORT MIEUX

Sur une base pondérée en fonction des échanges commerciaux, le dollar n'a toutefois perdu qu'environ 5,3 % au cours des 12 derniers mois, selon un indice calculé par la Banque des règlements internationaux.

Les investisseurs s'inquiètent de plus en plus de leur exposition au dollar, la baisse de l'année dernière étant davantage due à des facteurs cycliques tels que la modération de la croissance, a déclaré Dominic Bunning, responsable de la stratégie de change pour le G10 chez Nomura.

"La différence pour moi (cette année) est que les politiques que les États-Unis semblent mettre en place sont beaucoup plus antagonistes et géopolitiques qu'économiques avec les droits de douane", a-t-il déclaré.