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Le diesel atteint un nouveau record à près de 6,27 dollars le gallon aux Etats-Unis
information fournie par AFP 15/09/2026 à 10:05
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Pompe à diesel dans une station-service le 14 septembre 2026 à Buda, au Texas. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Brandon Bell )

Pompe à diesel dans une station-service le 14 septembre 2026 à Buda, au Texas. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Brandon Bell )

Le diesel américain a enregistré un nouveau record à la pompe mardi à près de 6,27 dollars le gallon aux Etats-Unis, flambant avec la persistance des tensions au Moyen-Orient et des attaques de raffineries russes par l'Ukraine.

Le gallon (3,78 litres) s'affichait en moyenne à 6,2694 dollars, selon l'Association automobile américaine (AAA).

Cette envolée des prix, très impopulaire aux Etats-Unis, contredit les promesses répétées de Donald Trump de baisser les prix à la pompe, alors qu'approchent les élections législatives américaines de mi-mandat début novembre.

Le président américain a affirmé lundi que l'Ukraine et la Russie s'étaient engagées à ne plus frapper les infrastructures énergétiques adverses, un jour après s'en être pris à Kiev pour ses attaques contre des raffineries de diesel russes.

"Un arrêt des attaques ukrainiennes contre les raffineries russes aiderait à rééquilibrer le marché du diesel, mais la pénurie de produits raffinés en provenance du Moyen-Orient est de loin le facteur le plus important" dans la hausse des cours, estime Arne Lohmann Rasmussen, analyste chez Global Risk Management.

Après des attaques attribuées à l'Irak, les autorités saoudiennes ont annoncé vendredi la fermeture temporaire de l'oléoduc Est-Ouest, qui permet de contourner le verrouillage du détroit d'Ormuz, faisant s'envoler le baril de Brent, la référence européenne du brut, à près de 110 dollars.

L'analyste de Global Risk Management souligne que "le marché craint également que les États-Unis puissent imposer des restrictions à l'exportation de diesel et d'autres produits raffinés".

La semaine dernière, le diesel avait dépassé pour la première fois les 6 dollars le gallon.

Avant ces récents plus hauts, le dernier record datait de juin 2022 quelques mois après après l'invasion russe de l'Ukraine, à 5,8159 dollars, selon l'AAA, qui a précisé à l'AFP qu'au premier jour de la guerre, ce produit raffiné se négociait à 3,7577 dollars.

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3 commentaires

  • 10:42

    A 1,43€ le litre de gasoil au USA , nous en France on adorerait le payer ce prix là !

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