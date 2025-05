Le DG de Novo Nordisk quitte ses fonctions

Lars Fruergaard Jørgensen à Bagsværd, au Danemark, le 5 février 2025. ( Ritzau Scanpix / MADS CLAUS RASMUSSEN )

Plombé par un titre qui dégringole depuis près d'un an, le géant pharmaceutique danois Novo Nordisk, connu pour ses traitements pour le diabète et la perte de poids, a annoncé vendredi se séparer de son directeur général Lars Fruergaard Jørgensen.

"Compte tenu des récents défis sur le marché, de la baisse du cours du titre et du souhait de la Fondation Novo Nordisk (actionnaire majoritaire), le conseil d'administration de Novo Nordisk et Lars Fruergaard Jørgensen ont conjointement conclu que commencer à chercher un nouveau DG est dans le meilleur intérêt de l'entreprise et de ses actionnaires", a écrit le groupe dans un communiqué.

M. Fruergaard doit rester en poste jusqu'à ce que son successeur soit trouvé, est-il précisé.

"Durant ses huit années en tant que DG, les ventes, les profits et le cours des titres de Novo Nordisk ont presque triplé", a souligné le communiqué.

Toutefois, la position dominante qu'il avait acquise grâce aux ventes spectaculaires d'Ozempic, un anti-diabétique qui fait fureur sur les réseaux sociaux pour ses propriétés amaigrissantes, a récemment été mise à mal par les bons résultats de son concurrent Eli Lilly et le développement de préparations pharmaceutique personnalisées en officine aux Etats-Unis qui avaient été autorisées pour pallier la pénurie de traitement.

Début mai, lors de la publication de son rapport trimestriel, le groupe centenaire avait indiqué revoir à la baisse ses prévisions en raison d'une pénétration du marché américain moins importante que prévue.

Fin avril, le laboratoire américain Eli Lilly avait publié des résultats encourageants d'essais cliniques pour son traitement contre le diabète de type 2 et l'obésité, l'orforglipron, faisant lourdement chuter le titre de Novo Nordisk, déjà à la peine.