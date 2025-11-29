Le département d'État américain suspend la délivrance de visas aux Afghans

par Humeyra Pamuk

L'administration américaine a ordonné à ses diplomates dans le monde entier de cesser de traiter les demandes de visa des ressortissants afghans, selon un câble du département d'État consulté par Reuters.

Cette décision suspend de fait le programme d'immigration connu sous le nom d'opération "Allies Welcome" et mis en place par Joe Biden afin de permettre à des milliers d'Afghans ayant aidé les forces américaines lors de la guerre d'Afghanistan de s'établir aux Etats-Unis.

Le câble, envoyé à tous les postes diplomatiques américains vendredi, indique que les agents consulaires ont pour instruction de rejeter toute demande de visa émanant de ressortissants afghans, y compris ceux admissibles au programme d'immigration spécial.

Deux membres de la Garde nationale ont été la cible mercredi d'une fusillade qui a éclaté dans une zone très fréquentée de Washington, la capitale fédérale des Etats-Unis. L'une des membres de la Garde nationale grièvement blessés dans l'attaque est ensuite décédée de ses blessures.

Le tireur présumé, identifié sous le nom de Rahmanullah Lakanwal, est arrivé aux Etats-Unis en 2021 dans le cadre du programme "Operation Allies Welcome".

"Le département d'État du président Trump a suspendu la délivrance de visas pour TOUTES les personnes voyageant avec un passeport afghan", a déclaré le secrétaire d'État Marco Rubio sur le réseau social X.

Les rendez-vous déjà programmés pour les demandeurs afghans ne seront pas annulés. Toutefois, lorsqu'ils auront lieu, les agents consulaires devront refuser de leur délivrer un visa, précise le câble. Tous les visas validés qui n'ont pas encore été imprimés doivent être annulés, tandis que les visas imprimés doivent être détruits, a ajouté le département d'État.

Les services américains avaient déjà interrompu le traitement des demandes de visa des ressortissants afghans pour une durée indéterminée en début de semaine.

(Reportage Humeyra Pamuk et Raphael Satter à Washington ; version française Kate Entringer)