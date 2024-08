Le déficit commercial des Etats-Unis se réduit légèrement au mois de juin

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )

Le déficit commercial des États-Unis s'est légèrement réduit au mois de juin, moins que prévu cependant, sous l'effet d'une hausse plus faible des importations que des exportations, tant en pourcentage qu'en valeur, selon les données publiées mardi par le département du Commerce.

Le déficit des échanges de biens et services avec le reste du monde a atteint 73,1 milliards de dollars en juin, en baisse de 2,5% par rapport au mois précédent, inversant la tendance à la hausse constante observée depuis août dernier.

Le déficit s'est cependant un peu moins réduit qu'espéré par les marchés, qui tablaient plutôt sur un déficit à 72,8 milliards de dollars, selon le consensus publié par briefing.com.

Sur un an, le déficit commercial a en revanche progressé de 22,7 milliards de dollars, soit une hausse de 5,6%, a également précisé le département du Commerce, cette fois du fait d'une hausse plus importante des importations que des exportations, dans un contexte de croissance américaine soutenue en particulier grâce à la demande intérieure.

La croissance des exportations a été portée principalement par celle des biens, en particulier l'aviation civile et les produits gaziers et pétroliers, alors qu'à l'inverse les services sont en léger recul, sous l'effet d'une baisse dans le secteur des voyages.

Du côté des importations, la hausse concerne là encore principalement les biens, sous l'effet d'une hausse de la demande en produits pharmaceutiques, biens électroniques et semi-conducteurs, qui viennent compenser la baisse de la demande en matières premières, en particulier pétrole et matériau nucléaire.

La distribution géographique du déficit reste sensiblement la même, en ce qui concerne les biens, le plus important restant toujours celui vis-à-vis de la Chine, à 22,3 milliards de dollars, en baisse cependant par rapport au mois de mai.

L'Union européenne reste encore une fois en deuxième position, avec un déficit commercial de 18 milliards de dollars, là aussi en baisse, et qui reste encore concentré sur les quatre mêmes pays: l'Allemagne, l'Irlande, l'Italie et la France. A l'inverse, les États-Unis ont un surplus commercial vis-à-vis des Pays-Bas et de la Belgique.

Enfin le Mexique et le Vietnam restent toujours parmi les déficits commerciaux les plus importants dans les échanges bilatéraux américains, à respectivement 13,7 milliards (en baisse sur un mois) et 10,9 milliards de dollars (en hausse sur un mois).