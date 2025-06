Le déficit commercial américain en pleines montagnes russes sous l'effet des droits de douane

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )

Poussé à la hausse ces derniers mois par la crainte des droits de douane voulus par Donald Trump pour rééquilibrer, selon lui, les échanges, le déficit commercial des Etats-Unis a brusquement chuté au mois d'avril, une fois la majorité des surtaxes entrées en vigueur.

S'il est plus marqué que prévu, ce recul du déficit était cependant attendu après plusieurs mois de hausse continue, alors que les entreprises américaines ont cherché à constituer des stocks avant de subir les effets des droits de douane.

Et leur entrée en vigueur a fortement pesé sur les importations et divisé par deux le déficit de la balance commerciale en avril: 61,6 milliards de dollars, contre 138,3 milliards de dollars en mars, chiffres révisés légèrement à la baisse, selon les données publiées jeudi par le département du Commerce.

Une donnée très en deçà des prévisions des analystes, lesquels tablaient sur un reflux plus modeste, et qui représente le plus faible déficit enregistré depuis août 2023.

Le déficit de la balance commerciale américaine avait connu une hausse très sensible après les élections de novembre et la victoire de Donald Trump, qui avait promis durant la campagne présidentielle une hausse des droits de douane, notamment pour financer en partie la baisse d'impôts actuellement en discussion au Congrès.

Le déficit commercial est alors passé de 73,7 milliards de dollars au mois de décembre, à 138,3 milliards en mars.

"Il n'y a pas de grande surprise dans ce rapport, le déficit s'est fortement réduit parce que les importations ont baissé après les sommets atteints durant le premier trimestre quand les entreprises ont cherché à faire venir des produits avant l'arrivée des droits de douane", a rappelé dans une note le chef économiste de HFE, Carl Weinberg.

Dans le détail, c'est avant tout le fort recul des importations, ramenées à 351 milliards de dollars (-16,3% sur un mois) qui explique la chute du déficit.

- Réorganisation des flux commerciaux -

Dans le même temps, les exportations ont progressé plus modestement, de 3% à 289,4 milliards de dollars.

Les entreprises ont "globalement mis en pause toute importation discrétionnaire et cherche désormais à réduire les stocks alors que les entreprises et consommateurs retardent leurs achats, dans l'attente de plus de clarté sur le front des droits de douane", a estimé dans une note Oren Klachkin, économiste pour Nationwide.

Selon lui, il s'agit de la plus forte baisse du déficit jamais enregistrée.

Cumulé sur un an, le déficit commercial s'est cependant creusé de 179,3 milliards de dollars, soit une hausse de 65,7% par rapport à la même période en 2024.

La baisse des importations s'est principalement concentrée sur certains secteurs, tels que les pièces de métal et les véhicules particuliers, alors que l'acier et l'aluminium et l'automobile sont concernés par 25% de droits de douane depuis mi-mars, mais aussi des préparations pharmaceutiques, un secteur qui pourrait être à son tour prochainement visé.

Mais au-delà des secteurs particuliers, les dernières données d'importations mettent en lumière une évolution des flux d'approvisionnement des entreprises américaines, avec de fortes variations observées d'un pays à l'autre.

Ainsi, le Canada, premier partenaire commercial des États-Unis mais aussi l'une des premières cibles des surtaxes de Donald Trump, a vu l'excédent commercial avec son voisin du sud atteindre son plus bas niveau depuis avril 2021, avec un recul des importations à son plus faible niveau depuis mai 2021.

De même, les échanges avec la Chine ont été fortement perturbés par la guerre commerciale entre les deux premières économies mondiales.

Les droits de douane que les deux pays s'appliquaient ont atteint respectivement 125% et 145%, avant la signature d'une trêve de 90 jours le temps de négocier.

Le déficit enregistré par les États-Unis avec la Chine en avril est ainsi le plus faible depuis avril 2021, avec des importations, mais aussi des exportations, à leur niveau le plus bas depuis mars 2020, en pleine pandémie de Covid-19.

A l'inverse, l'économie américaine connaît un déficit commercial record avec des pays asiatiques, en particulier le Vietnam ou Taïwan, avec des importations en provenance de ces pays également à des niveaux inégalés.