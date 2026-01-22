Le Danemark veut discuter de la sécurité de l'Arctique dans le respect de son intégrité territoriale

La Première ministre danoise Mette Frederiksen a déclaré jeudi que le Danemark et le Groenland continueraient à s'engager dans un dialogue constructif sur la sécurité dans l'Arctique, à condition que cela se fasse dans le respect de l'intégrité territoriale de son pays.

Le président américain Donald Trump est brusquement revenu mercredi sur ses menaces d'imposer des droits de douane comme levier pour s'emparer du Groenland, a exclu le recours à la force et a laissé entendre qu'un accord était en vue pour mettre fin à un différend sur le territoire autonome danois.

Après avoir rencontré Mark Rutte, le secrétaire général de l'Otan, en marge du Forum économique mondial de Davos, en Suisse, Donald Trump a annoncé "le cadre d'un futur accord" concernant le Groenland en mesure de satisfaire son désir de bâtir un "Dôme d'or" antimissiles, d'accéder aux minerais essentiels de l'île de l'Arctique et de protéger celle-ci contre les ambitions de Moscou et Pékin.

La Première ministre danoise a déclaré que l'Otan était pleinement consciente de la position du Danemark et qu'elle avait été informée que les discussions avec Mark Rutte ne concernaient pas la souveraineté de son pays.

"La sécurité dans l'Arctique est une question qui concerne l'ensemble de l'alliance de l'Otan. Il est donc bon et naturel que le secrétaire général de l'Otan et le président des États-Unis en discutent également", a ajouté Mette Frederiksen dans un communiqué.

"Le Royaume du Danemark souhaite poursuivre un dialogue constructif avec les alliés sur la manière dont nous pouvons renforcer la sécurité dans l'Arctique, y compris le Dôme d'or des États-Unis, à condition que cela se fasse dans le respect de notre intégrité territoriale."

De son côté, le secrétaire général de l'Otan Mark Rutte a déclaré jeudi qu'il avait discuté avec le président américain de la meilleure façon pour l'alliance transatlantique de défendre l'Arctique contre la Russie et la Chine.

Mark Rutte dit avoir eu de "très bonne discussion" avec Donald Trump sur la manière dont les alliés de l'Otan peuvent travailler collectivement pour assurer la sécurité de l'Arctique, pas seulement du Groenland, mais aussi des sept pays de l'Otan qui possèdent des territoires dans l'Arctique.

Les discussions se poursuivront dans le prolongement de la réunion qui s'est tenue la semaine dernière à Washington entre les États-Unis et les délégations du Danemark et du Groenland.

"L'une des pistes de travail qui ressort de la réunion d'hier ... consiste à s'assurer, en ce qui concerne le Groenland en particulier, que les Chinois et les Russes n'auront pas accès à l'économie (ou) à l'armée du Groenland", a déclaré Mark Rutte lors d'une table ronde au Forum économique mondial.

(Rédigé par Stine Jacobsen, avec Benoit Van Overstraeten et Alessandro Parodi ; version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)