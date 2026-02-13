Le Danemark va fournir quatre avions de combat F-35 à l'opération "Arctic Sentry" de l'Otan

Le Danemark va fournir quatre avions de combat F-35 à la mission "Arctic Sentry" de l'Otan, a indiqué vendredi le ministre danois de la Défense, Troels Lund Poulsen.

Mercredi, l'Otan a annoncé avoir lancé cette mission afin de renforcer sa présence en Arctique, dans le cadre d'une initiative visant à apaiser les tensions au sein de l'alliance suscitées par le président américain Donald Trump et sa volonté d'acquérir le Groenland auprès du Danemark.

"Notre contribution avec les F-35 renforce la présence globale dans la région et souligne le rôle du Danemark en tant qu'allié actif dans l'Arctique et l'Atlantique Nord", a déclaré Troels Lund Poulsen dans un communiqué.

Troels Lund Poulsen s'attend également à ce que les États-Unis contribuent à la mission de l'Otan, a-t-il déclaré aux journalistes en amont de la conférence sur la sécurité de Munich, en Allemagne, qui s'ouvre ce vendredi.

