Le Danemark accuse la Russie d'avoir tiré des fusées éclairantes vers un de ses hélicoptères

La Première ministre danoise Mette Frederiksen, à Copenhague, le 5 septembre 2026 ( Ritzau Scanpix / Emil Nicolai Helms )

Une "action irresponsable": le Danemark a accusé mardi la Russie d'avoir tiré deux fusées éclairantes vers un de ses hélicoptères au-dessus de la mer Baltique.

"Les actions russes visent à intimider et à semer la discorde", a fustigé la Première ministre danoise Mette Frederiksen. "Elles n'aboutiront pas. Nous ne céderons pas", a-t-elle assuré sur le réseau social X.

D'après l'armée danoise, l'incident s'est déroulé lundi soir, au large de Gedser, la ville la plus au sud du Danemark.

Elle assure que l'un de ses hélicoptères a été "pris pour cible" par un navire de guerre russe.

Cet appareil menait selon elle une opération photographique de routine près d'une frégate russe localisée dans les eaux internationales, quand il a été visé.

La frégate a tiré "deux fusées en direction de l'hélicoptère. L'une d'elles est passée à proximité immédiate de l'appareil", assure l'armée dans ce communiqué.

Le Danemark n'a toutefois pas indiqué si l'hélicoptère avait subi des dégâts.

"Inacceptable"

Sa Première ministre, Mette Frederiksen, a dénoncé une "action irresponsable" de Moscou.

L'incident était "totalement inacceptable" a renchéri le ministre danois des Affaires étrangères, Lars Lokke Rasmussen, estimant qu'il "aurait pu mettre des vies en danger".

"La Russie repousse progressivement les limites de ce qu'elle considère comme un comportement acceptable", a-t-il averti.

"C'est quelque chose que nous ne pouvons pas accepter", a assuré le chef de la diplomatie danoise.

L'ambassadeur de Russie a donc été convoqué "pour s'expliquer sur cet incident", a indiqué le ministère dans un communiqué.

Moscou n'a pas réagi dans l'immédiat.

Selon un média danois, le ministre de la Défense a convoqué l'ensemble des partis représentés au Parlement afin de les informer sur l'incident survenu hier soir.

Survols de drones

Le Danemark, pays soutien de l'Ukraine, accuse par ailleurs régulièrement la Russie de mener des opérations hybrides sur son territoire.

A l'automne 2025, plusieurs drones avaient survolé le Danemark, entraînant la fermeture de plusieurs aéroports, dont celui de Copenhague - le plus grand d'Europe du Nord. Des incidents immédiatement attribués à la Russie.

Ces vols de drones non identifiés avaient commencé quelques jours seulement après l'annonce par le Danemark de l'acquisition pour la première fois d'armes de précision à longue portée en raison de la menace représentée par la Russie "pour les années à venir".

En septembre, les services de renseignement danois ont assuré que Moscou préparait "activement des actions de sabotage" à l'encontre de l'industrie de la défense du pays.

Ils recrutent des "Danois ordinaires" sur les réseaux sociaux pour prendre des photos qui peuvent servir à la planification d'actions de sabotage, avaient indiqué les renseignement danois à l'AFP.