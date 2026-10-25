Le Dakar 2027 victime à son tour des attaques en Arabie saoudite

Le logo du Dakar lors de la 48e édition, le 16 janvier 2026 en Arabie saoudite ( AFP / Giuseppe CACACE )

"Le Dakar 2027 aura bien lieu", mais "pas en Arabie Saoudite" : le plus célèbre rallye-raid du monde est devenu le dernier événement sportif en date à être annulé en raison du contexte géopolitique et l'intensification des attaques des combattants houthis du Yémen contre le royaume.

"Amaury Sport Organisation (A.S.O.) et la Saudi Motorsport Company (SMC) ont décidé conjointement que le Dakar Arabie Saoudite 2027, prévu du 1er au 15 janvier 2027, ne se tiendra pas dans le Royaume, à la suite des récents événements dans la région", a indiqué dimanche un communiqué des organisateurs, entérinant une décision qui était largement attendue.

Car l'intensification depuis juillet du conflit entre les Houthis du Yémen, soutenus par l'Iran, et l'Arabie saoudite, après plusieurs années d'accalmie, avec des frappes quotidiennes touchant le royaume, y compris sa capitale Riyad, avait renforcé la menace sur la bonne tenue du Dakar qui se déroulait en Arabie Saoudite depuis 2020.

"L'édition 2027 se déroulera sur un autre territoire et sera organisée par A.S.O. Le lieu fera l'objet d'une annonce distincte dans les prochains jours", ajoute le communiqué, assurant par ailleurs que l'Arabie Saoudite accueillera à nouveau le Dakar en 2028, "une édition historique qui célébrera la 50e édition du rallye".

En attendant, d'après plusieurs médias spécialisés, la solution privilégiée pour 2027 serait un départ en Espagne avec pour destination le Maroc. Ce serait la première fois depuis 2007 que le rallye, créé en 1978, retournerait sur le continent africain.

Nouveau parcours

Annulé en 2008 en raison de craintes d'attentats et de la menace jihadiste, le Dakar avait quitté l'Afrique pour se dérouler en Amérique du Sud de 2009 à 2019 avant sept éditions successives en Arabie Saoudite.

Le royaume est engagé depuis plusieurs années dans une politique de développement sur son sol de grands évènements sportifs, une stratégie aujourd'hui perturbée.

Le rallye-raid créé par Thierry Sabine devient la dernière victime collatérale du conflit après les Grand Prix de Formule 1 de Jeddah, sur les rives de la mer Rouge, et de Bahreïn, annulés dès le mois d'avril.

Le Rallye d'Arabie saoudite, 14e et dernière manche du championnat WRC qui devait se tenir à Jeddah en novembre, a lui aussi été supprimé du calendrier, tout comme le "Six Kings Slam", un tournoi d'exhibition devant réunir plusieurs des meilleurs joueurs de tennis de la planète comme Carlos Alcaraz, Novak Djokovic ou encore Alexander Zverev.

Les deux derniers GP de la saison de F1 au Qatar (27-29 novembre) et à Abou Dhabi (4-6 décembre) sont pour l'instant maintenus, tout comme le Grand Prix MotoGP du Qatar, prévu le 8 novembre, mais font l'objet de vifs débats en interne.

Cet automne, les organisateurs se sont battus pour préserver la tenue du Dakar 2027 en Arabie Saoudite en travaillant sur un nouveau parcours dans la partie nord du pays. Mais les dernières frappes, notamment celle visant l'aéroport de Riyad, qui a fait 13 morts et des centaines de blessés le 10 octobre, a annihilé leurs derniers espoirs.

L'ampleur des attaques visant le royaume ces dernières semaines est inédite depuis le début de la guerre en 2014 et dimanche, l'Arabie saoudite a accusé les Houthis du Yémen d'avoir mené de nouvelles attaques dans le sud du royaume.