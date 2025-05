Le crédit immobilier reprend de la vigueur en mars

( AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT )

Le marché du crédit immobilier a continué sur sa lancée en mars, avec 12 milliards d'euros de nouveaux prêts hors renégociations, selon des données publiées lundi par la Banque de France, dans un contexte de reprise encore fragile.

Ce montant est en augmentation depuis le début de l'année, après 9,9 milliards d'euros en janvier et 10,8 milliards d'euros en février.

Il est au plus haut depuis décembre 2024 (12,1 milliards d'euros) et très largement supérieur aux 7 milliards d'euros de mars 2024, lorsque les taux de crédits immobiliers avaient atteint des sommets.

La Banque de France met en avant lundi la baisse de ces taux, à 3,20% pour les opérations hors renégociations en mars contre 3,27% en février.

Ce taux s'entend néanmoins hors frais et assurances. Tous frais compris, il a atteint 3,98% pour une durée de vingt ans et plus au premier trimestre, selon la Banque de France.

Pour 100.000 euros empruntés sur 20 ans, il faut compter environ 45.000 euros de coût de crédit sur la durée du prêt.

Le niveau de taux a beaucoup augmenté à partir du début de l'année 2022 pour atteindre un pic début 2024, avant de refluer plus lentement.

Les prix n'ont dans le même temps que peu baissé, compliquant l'équation économique pour les candidats à l'achat immobilier.

"Des intentions d'achats de logements encore affaiblies et des incertitudes renforcées conduisent les établissements prêteurs à plus de prudence et à rehausser les taux des prêts distribués", observaient les analystes de l'observatoire CSA/Crédit Logement pour le mois d'avril, dans une publication du 6 mai.

Le nombre de prêts accordés en avril reste en retrait de 25% par rapport au niveau moyen des années 2016 à 2019, continuaient-ils.

Les courtiers en crédit immobilier, en première ligne de ce marché, ont eux aussi constaté une certaine frilosité des banques au mois d'avril, et une remontée des taux.

"En mai, après des hausses observées en avril, sur les premiers barèmes reçus, les taux de crédit se stabilisent, et même baissent dans certaines banques", nuançait en début de mois le réseau Vousfinancer.