Le Covid-19 créé en labo ? Facebook va autoriser les posts sur cette théorie

Cette décision risque de faire couler beaucoup d'encre sur la Toile. Facebook ne supprimera plus la publication de théories affirmant que le coronavirus aurait été créé par l'être humain. Ce changement de règles intervient alors que l'hypothèse d'un accident de laboratoire en Chine revient dans le débat américain. « À la lumière des investigations en cours sur les origines du Covid-19 et en consultation avec les experts de la santé, nous ne retirerons désormais plus de nos plateformes les allégations sur le fait que le Covid-19 a été créé par l'homme ou a été fabriqué », a indiqué mercredi 26 mai 2021 le groupe californien sur son site Internet.

Le réseau social, utilisé par quelque 3,45 milliards de personnes sur au moins une de ses quatre plateformes (Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp), va à rebours de ses précédentes règles sur la désinformation au temps du Covid-19, déjà actualisées en février dernier. Elles prévoyaient jusqu'à présent d'interdire les théories suggérant que le virus avait une origine humaine, au même titre que les allégations sur la prétendue inefficacité des vaccins ou sur leur caractère prétendu toxique et dangereux.

Facebook explique continuer à « travailler avec les experts pour suivre l'évolution de la nature de la pandémie et [mettre] régulièrement à jour [leurs] politiques

