Le coût moyen pour bien vieillir à domicile a augmenté de 4,5% en un an

Selon le baromètre annuel de Retraite.com et Silver Alliance, bien vieillir à domicile coûte en moyenne 1.216 euros par mois en 2023, soit près de 17% depuis 2020.

( AFP / THOMAS SAMSON )

Alors que 85% des Français affirment vouloir finir leurs vieux jours à la maison*, il s'avère que vieillir à domicile coûte de plus en plus cher. Selon le 4e baromètre réalisé par Silver Alliance, première alliance d’entreprises dédiée au bien-vieillir à domicile, et le site d’informations Retraite.com pour Le Parisien , le coût du maintien à domicile, toutes tranches d'âge confondues, se chiffre en 2023 à 14.596 euros par an en moyenne, soit 1.216 euros par mois, en hausse de 4,5% par rapport à l'an dernier , soit à peu près le même rythme que l'inflation, mesurée en octobre à 4% sur un an par l'Insee. Depuis la première édition du baromètre réaliée en 2020, ce budget a augmenté de 16,6%.

Cette somme, qui comprend les coûts de 20 produits et services comme les frais de santé, de mutuelle, l'aménagement du domicile, les aides à domicile, la livraison des repas, les gardes de nuit, les transports ou encore les abonnements de téléphone, cache toutefois de grandes disparités. Le coût mensuel n'est en effet que de 695 euros par mois entre 65 et 75 ans, 885 euros entre 75 et 85 ans, mais atteint 2.070 euros après 85 ans, bien plus que les 1.531 euros par mois de retraite moyenne à taux plein en 2022.

"Même si les retraités sont une des classes qui subissent le moins l’inflation, leurs revenus n’augmentent pas aussi vite que leurs dépenses. Ils ont moins de pouvoir de vivre", constate dans les colonnes du is que les pensions de retraite de base seront revalorisés de 5,3% au 1er janvier, de quoi redonner un peu d'air aux seniors.

"Le problème, ce sont ceux qui seront à la retraite dans quinze ans et qui ne sont pas propriétaires" , alerte toutefois Ludovic Herschlikovitz. En effet si 75% des plus de 70 ans sont propriétaires, la crise actuelle du logement fait craindre pour les prochains seniors.

Alors qu'en 2030, un Français sur trois aura plus de 60 ans, le gouvernement souhaite un texte de loi sur le grand âge , très attendu mais abandonné lors du précédent quinquennat, "puisse être présenté d'ici l'été" , avec adoption au second semestre 2024. Les députés ont notamment adopté la semaine dernière en première lecture une proposition de loi sur le sujet, qui vise notamment à "faciliter le travail au quotidien" des aides à domicile, via une carte professionnelle.

* Selon un sondage Ifop de 2019.