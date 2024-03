Le cours du Bitcoin bat son record historique

En touchant les 69 000 dollars, ce 5 mars, le bitcoin a battu son précédent record (68 991 dollars) établi le 10 novembre 2021. Il lui aura fallu un peu plus de deux ans pour retrouver des couleurs après être passé par des étiages à moins de 17 000 dollars fin 2022. Ces derniers mois, les cours se sont emballés avec une pointe en février (près de 60 % de hausse). La raison de cette envolée doit beaucoup à la décision de la Security & Exchange Authority (SEC), le gendarme de la Bourse américaine, d’officialiser l'existence des ETF bitcoin au comptant le 10 janvier.

Ces instruments financiers, qui répliquent les cours de la reine des cryptos, permettent aux fonds d'investissement, aux banques, aux assureurs américains de proposer des placements en bitcoin à leurs clients. Avantage pour ces derniers, ils n'ont plus besoin de passer par des applications, des clefs numériques, ou des plateformes plus ou moins dangereuses comme l'a illustré la faillite retentissante de FTX. Une barrière est levée. Les gestionnaires de fonds doivent cependant couvrir leurs ETF à 100 % en se procurant des bitcoins, ce qu'ils font en s'adressant, eux mais pas leurs clients, à des plateformes d'échanges. D'où l'explosion récente de la demande. On estime que depuis le lancement des fameux ETF, les BlackRock, Fidelity et autres Grayscale auraient déjà rassemblé quelque 18 milliards de dollars.