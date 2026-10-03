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Le copilote impliqué dans l'incident de Flydubai est Hammam al Hammami, un Omanais - source
information fournie par Reuters 03/10/2026 à 09:22

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Le copilote soupçonné d'être impliqué dans l'incident cette semaine de Flydubai est Hammam al Hammami, un ressortissant omanais, a déclaré samedi une source proche du dossier.

Selon les autorités israéliennes, ce copilote du vol FZ1073 Dubaï-Tel Aviv avait tenté mardi de faire s'écraser le Boeing 737 de la compagnie Flydubai dans lequel il était après avoir poignardé le commandant de bord. Il avait ensuité été neutralisé par des passagers.

Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, avait estimé qu'il s'agissait d'une tentative "d'attaque terroriste djihadiste".

La compagnie aérienne, elle, avait déclaré dans un communiqué que les causes de l'incident restaient inconnues et avait mis en garde contre toute "spéculation prématurée", les raisons de l'altercation entre les deux pilotes n'étant pas claires.

(Reportage Maha El Dahan; version française Claude Chendjou)

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1 commentaire

  • 10:57

    Le terme "incident" est il bien adapté à quelque chose d'aussi grave ?

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