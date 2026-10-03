Le copilote de Flydubai a tenté de commettre un "attentat" avec une hache - procureur

(Actualisé tout du long avec déclarations du procureur, source supplémentaire, précisions et contexte)

Le copilote du vol FZ1073 de Flydubai, à destination d'Israël, a tenté de commettre un "attentat terroriste" pendant le vol avec une hache se trouvant dans le cockpit, a déclaré samedi le procureur général des Emirats arabes unis.

L'assaillant présumé a été identifié comme étant Hammam al Hammami, un ressortissant omanais, a indiqué à Reuters une source proche du dossier. Une seconde source informée de l'enquête a confirmé son identité. Les autorités des Emirats arabes unis n'ont pas répondu dans l'immédiat à une demande de confirmation de cette identité.

Une catastrophe a été évitée mercredi après que des passagers et des membres d'équipage ont maîtrisé le copilote, qui avait attaqué le commandant de bord.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré à la suite de cet incident que le copilote du vol Dubaï-Tel Aviv avait tenté de faire s'écraser l'avion. Cet appareil transportait plus de 170 passagers et membres d'équipage, dont la plupart des clients étaient des ressortissants israéliens.

Même si les autorités émiraties et la compagnie aérienne n'ont pas publiquement identifié le copilote, des responsables israéliens avaient précédemment indiqué qu'il s'agissait d'un ressortissant omanais. Oman n'a fait aucun commentaire sur l'incident.

"L'enquête sur l'incident impliquant le vol FZ1073 de Flydubai a révélé que le copilote avait tenté de perpétrer une attaque terroriste", a déclaré le procureur général Hamad Saïf Al Shamsi, dans un communiqué diffusé par l'agence de presse officielle des Émirats arabes unis.

Le copilote a attaqué le pilote à l'intérieur du cockpit avec une hache de secours et a tenté de prendre le contrôle de l'appareil, a poursuivi le procureur.

Une hache de secours est généralement conservée dans le cockpit pour être utilisée en cas d'urgence, notamment dans le cas d'un accident.

L'enquête concernant le vol FZ1073, notamment sur les motivations du suspect, se poursuit. Les conclusions seront rendues publiques une fois les procédures nécessaires achevées, a ajouté le procureur. Les Émirats arabes unis mènent l'enquête. Flydubai est une compagnie aérienne publique.

Il s'agit des premières déclarations publiques du procureur général alors que les enquêteurs émiratis ont qualifié l'incident de tentative d'attentat terroriste.

Anwar Gargash, principal conseiller du président des Émirats arabes unis, a de son côté assuré sur le réseau social X que son pays appliquait une tolérance zéro face au terrorisme et ne ferait preuve d'aucune indulgence envers les discours extrémistes.

Flydubai a indiqué samedi, par la voix d'un porte-parole, que les circonstances de l'incident faisaient toujours l'objet d'une enquête et que la compagnie n'était pas en mesure de faire d'autres commentaires.

Reuters n'a pas pu vérifier dans l'immédiat les comptes sociaux et professionnels de Hammam al Hammami qui pourrait avoir travaillé pour d'autres compagnies aériennes.

Royal Air Maroc a indiqué à Reuters, en réponse à une question concernant un éventuel emploi de l'assaillant présumé au sein de la compagnie, qu'il avait suivi une formation de trois mois en 2025, mais que sa candidature pour un poste de travail avait été rejetée par la suite. Royal Air Maroc n'a pas fourni d'autres précisions.

(Reportage Eman Abouhassira et Maha El Dahan à Dubai, Alexander Cornwell à Tel Aviv; avec la contribution de Ahmed El Jechtimi à Rabat; version française Claude Chendjou)