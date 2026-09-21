Le constructeur suédois Volvo nomme le patron de Škoda comme nouveau PDG

Le constructeur automobile suédois Volvo Cars a nommé le patron de Škoda Auto, Klaus Zellmer, au poste de nouveau président-directeur-général, a indiqué la société dans un communiqué dimanche.

Klaus Zellmer, en septembre 2026, à Mlada Boleslav (République tchèque) ( AFP / MICHAL CIZEK )

M. Zellmer succédera à l'actuel directeur général Hakan Samuelsson "au plus tard" le 1er octobre 2027, selon un communiqué de presse de Volvo Cars.

Hakan Samuelsson, âgé de 75 ans, qui a dirigé l’entreprise de 2012 à 2022 puis depuis avril 2025, avait annoncé sa démission prévue plus tôt cette semaine, son contrat arrivant à son terme.

Volvo Cars a enregistré un chiffre d'affaires de 77,7 milliards de couronnes suédoises (7,04 milliards d'euros) au deuxième trimestre, en baisse par rapport aux 93,5 milliards de couronnes engrangés un an plus tôt, invoquant un "contexte très difficile".

L'entreprise a dit s'attendre à une reprise au second semestre.