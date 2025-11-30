 Aller au contenu principal
Le conseiller économique de la Maison Blanche, Kevin Hassett, se dit "heureux de servir" s'il est choisi comme président de la Fed
information fournie par Reuters 30/11/2025 à 15:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le conseiller économique de la Maison Blanche, Kevin Hassett, a déclaré dimanche qu'il serait heureux d'être le prochain président de la Réserve fédérale américaine si le président Donald Trump le choisissait. Les commentaires de Kevin Hassett, qui ont été faits dans le cadre de l'émission "Fox and Friends" de Fox News, sont intervenus après que Bloomberg News a rapporté la semaine dernière qu'il était devenu le favori pour succéder à Jerome Powell, dont le mandat doit s'achever l'année prochaine.

Banques centrales
