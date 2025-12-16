Le conseil des prud'hommes ordonne au PSG de payer 60,9 millions d'euros à Kylian Mbappé

Le conseil des prud'hommes de Paris a ordonné mardi au Paris Saint-Germain de payer environ 61 millions d'euros à son ancien joueur Kylian Mbappé dans le cadre du litige qui oppose les deux parties depuis le départ de l'international français au Real Madrid à l'été 2024.

Le PSG a été condamné à payer Kylian Mbappé pour des rappels de salaires et de primes d'éthique et à la signature pour les mois d'avril, mai et juin 2024.

(Reportage par Vincent Daheron, rédigé par Zhifan Liu, édité par Blandine Hénault)