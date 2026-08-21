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Le conseil des ministres de rentrée aura lieu lundi matin
information fournie par AFP 21/08/2026 à 10:10
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Le président de la République Emmanuel Macron le 17 août 2026 à Bormes-les-Mimosas, dans le Var ( POOL / Manon Cruz )

Le président de la République Emmanuel Macron le 17 août 2026 à Bormes-les-Mimosas, dans le Var ( POOL / Manon Cruz )

Le président Emmanuel Macron réunira le gouvernement lundi matin pour un conseil des ministres de rentrée, a-t-on appris auprès de l'Elysée, après une pause estivale marquée par les canicules à répétition et des incendies d'ampleur historique.

Le Premier ministre Sébastien Lecornu, qui a dû gérer pendant l'été les conséquences de ces vagues de chaleur, est également confronté dès à présent à la préparation très complexe du budget 2027, qui sera examiné au Parlement à l'automne. Il doit par ailleurs se rendre à Mayotte mercredi et jeudi prochains.

Après des congés au fort de Brégançon, dans le Var, Emmanuel Macron reprend de son côté ses activités officielles par une séquence internationale avec l'accueil à Paris du prince héritier et dirigeant de fait de l'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salmane.

Le président français et le prince héritier saoudien doivent se retrouver dès dimanche soir pour la cérémonie de clôture de l'Esports World Cup, compétition de jeux vidéo "d'envergure mondiale" organisée "pour la première fois hors d'Arabie saoudite", selon l'Elysée.

Des entretiens sont également prévus lundi, de même qu'un dîner au palais de l'Elysée.

Au cours de cette semaine de rentrée, Emmanuel Macron doit aussi se rendre mardi à Semur-en-Auxois (Côte-d'Or) aux obsèques du sénateur François Patriat, l'un de ses plus proche soutiens, décédé mercredi. Il devrait y prendre la parole.

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