Le Conseil de sécurité de l'Onu, avec le soutien des USA, condamne les frappes au Qatar

par Michelle Nichols

Le Conseil de sécurité des Nations unies a condamné jeudi les récentes frappes sur la capitale du Qatar, Doha, sans toutefois mentionner Israël dans la déclaration approuvée par ses 15 membres dont les États-Unis, alliés de l'Etat hébreu.

Israël a tenté de tuer les dirigeants politiques du Hamas lors d'une attaque menée mardi, intensifiant ainsi son action militaire dans ce que les États-Unis ont décrit comme une offensive unilatérale ne servant pas les intérêts américains et israéliens.

Les États-Unis protègent traditionnellement leur allié Israël à l'Onu. Leur soutien à la déclaration du Conseil de sécurité, qui ne pouvait être approuvée que par consensus, reflète le mécontentement du président Donald Trump à l'égard de l'attaque ordonnée par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

"Les membres du Conseil ont souligné l'importance de la désescalade et exprimé leur solidarité avec le Qatar. Ils ont souligné leur soutien à la souveraineté et à l'intégrité territoriale du Qatar", peut-on lire dans la déclaration, rédigée par la Grande-Bretagne et la France.

L'opération de Doha, largement condamnée, était d'autant plus sensible que le Qatar a accueilli des négociateurs et servi de médiateur dans les discussions visant à obtenir un cessez-le-feu dans la guerre à Gaza.

"Les membres du Conseil ont souligné que la libération des otages, y compris ceux qui ont été tués par le Hamas, et la fin de la guerre et des souffrances à Gaza doivent rester notre priorité absolue", peut-on lire dans la déclaration du Conseil de sécurité.

L'organe se réunira plus tard dans la journée de jeudi pour discuter de l'attaque israélienne lors d'une réunion à laquelle devrait participer le Premier ministre qatari Mohammed ben Abdulrahman Al Thani.

(Reportage Michelle Nichols, version française Benjamin Mallet)