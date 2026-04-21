Le "Conseil de la paix" de Trump discute avec DP World de la reconstruction de Gaza, selon le FT

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(Ajout des détails du rapport; paragraphes 3,5,6)

Des représentants du "Conseil de la paix" du président américain Donald Trump se sont entretenus avec la multinationale publique de Dubaï DP World au sujet de la gestion des chaînes d'approvisionnement et des projets d'infrastructure à Gaza, a indiqué le Financial Times mardi.

La réhabilitation de Gaza, où deux années de bombardements israéliens ont détruit les quatre cinquièmes des bâtiments, devrait coûter environ 70 milliards de dollars, selon les prévisions des institutions mondiales.

Citant trois personnes au fait du dossier, le journal indique que les discussions ont porté sur les perspectives d'un partenariat entre DP World et le Conseil de la paix pour la gestion de la logistique.

Ces efforts porteraient sur l'aide humanitaire et d'autres marchandises entrant à Gaza, y compris l'entreposage, les systèmes de suivi et la sécurité, ajoute le journal.

D'autres idées ont été évoquées au cours des discussions, notamment celle d'un nouveau port à Gaza ou sur la côte égyptienne voisine, construit par la société basée aux Émirats arabes unis, qui pourrait également développer une zone de libre-échange dans la bande de Gaza dévastée par la guerre, selon le journal.

DP World et la Maison Blanche n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

En septembre dernier, M. Trump a proposé de créer le Conseil de la paix pour superviser son plan visant à mettre fin à la guerre d'Israël à Gaza, et a ensuite déclaré qu'il s'attaquerait à d'autres conflits.

Son plan pour Gaza prévoit le retrait des troupes israéliennes et le début de la reconstruction lorsque le Hamas aura déposé ses armes.