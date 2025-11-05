Le conseil de la BOJ a débattu des avantages et des inconvénients d'une pause dans la hausse des taux, selon les minutes de septembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les membres du conseil d'administration de la Banque du Japon ont débattu en septembre des avantages et des inconvénients d'une pause dans les hausses de taux d'intérêt, l'un d'entre eux préconisant d'augmenter les coûts d'emprunt à des "intervalles assez réguliers", selon les comptes rendus de la réunion de mercredi.

Un autre membre a déclaré que si le fait d'attendre plus longtemps avant de relever les taux permettrait à la BOJ de mieux comprendre les perspectives économiques des États-Unis, le coût d'une telle mesure "augmenterait progressivement", selon les comptes rendus.