Le conglomérat sud-coréen Hyosung va doubler ses investissements au Vietnam à 8 milliards de dollars

Pham Minh Chinh à Vientiane, au Laos, le 11 octobre 2024. ( AFP / NHAC NGUYEN )

Le conglomérat sud-coréen Hyosung Group prévoit de doubler ses investissements au Vietnam pour les porter à 8 milliards de dollars, a annoncé mardi le gouvernement vietnamien à l'issue d'une réunion avec le président du groupe.

Lors d'une réunion avec le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh, le président du conglomérat Cho Hyun-joon a déclaré augmenter ses investissements dans le pays de 4 milliards de dollars, les portant à 8 milliards, ce qui générera la création de quelque 10.000 emplois, selon un rapport publié mardi sur le site du gouvernement vietnamien.

De cette somme, 1,3 milliard seront alloués à des usines de fabrication de biotechnologies et de production de fibre de carbone dans la province de Ba Ria-Vung Tau (sud).

Les conglomérat compte également investir dans des centres de données et la fabrication de matériaux industriels de haute technologie.

Hyosung opère dans divers domaines d'activité dont l'industrie chimique, la construction, le commerce et l'informatique notamment.

Dans une déclaration transmise par le groupe à l'AFP, M. Cho a déclaré que le Premier ministre vietnamien et lui avaient convenu d'une "coopération dans divers domaines tels que la sécurisation des chaînes d'approvisionnement entre la Corée et le Vietnam, la réponse au changement climatique et (...) l'économie numérique" au cours des 30 prochaines années.

Les coûts de production sont faibles au Vietnam en ce qui concerne les vêtements, les chaussures ou encore les meubles, mais le pays tient à se hisser dans la chaîne d'approvisionnement mondiale et à développer ses capacités dans d'autres secteurs, comme celui des puces électroniques.

Les craintes sur la dépendance des Etats-Unis à l'égard de la Chine concernant des ressources clés ont déjà stimulé les investissements dans le pays, notamment de Meta (la maison-mère de Facebook, d'Instagram et de Whatsapp) et de l'entreprise du milliardaire Elon Musk Space X ces dernières semaines.