Le conglomérat industriel américain Honeywell se scinde en trois entités

Le conglomérat industriel américain Honeywell a annoncé jeudi son intention de se scinder en trois sociétés distinctes, suivant l'exemple d'autres géants, tout en publiant des résultats supérieurs aux attentes au quatrième trimestre.

A l'occasion de la publication de ses résultats, le groupe de Charlotte (Caroline du Nord) a annoncé que dans la lignée de sa réorganisation entamée il y a environ un an, il allait créer trois nouvelles entités cotées en Bourse, comme General Electric l'an dernier.

L'opération permettra de créer une entreprise dédiée aux technologies aérospatiales - Honeywell Aerospace -, une autre dédiée à l'automatisation industrielle - Honeywell automation - et une troisième aux matériaux avancés, Advanced Materials.

"La création de trois sociétés indépendantes, leaders du secteur, s'appuie sur les bases solides que nous avons créées et positionne chacune d'entre elles pour poursuivre des stratégies de croissance sur mesure", a fait valoir Vimal Kapur, le PDG du groupe, cité dans le communiqué.

Le conglomérat avait déjà indiqué début octobre vouloir se séparer de sa branche matériaux pour se concentrer sur trois méga tendances: l'automatisation dans l'industrie, l'avenir de l'aviation et la transition énergétique.

La scission entre la division aérospatiale et la division automatisation sera opérationnelle dans la seconde moitié de 2026, tandis que celle de la division matériaux avancés sera effective fin 2025, début 2026, indique Honeywell.

Par ailleurs, la société a publié jeudi un chiffre d'affaires en hausse (+7%) au quatrième trimestre, à 10,1 milliards de dollars, plus qu'attendu par les analystes interrogés par Bloomberg et également supérieur à ses propres prévisions. Les revenus ont été dopés par la demande dans la défense, l'aérospatial et les solutions pour la construction.

D'octobre à fin décembre, le groupe a dégagé un bénéfice net de 1,3 milliard de dollars, quasiment stable sur un an. Ajusté par action - paramètre le plus scruté par les investisseurs -, le bénéfice s'affiche à 2,47 dollars. C'est un recul de 8% sur un an, lié à l'impact d'un accord de partenariat avec le canadien Bombardier en décembre 2024, explique Honeywell. Sans cela, le bénéfice par action augmente de 9% sur la période.

Pour 2025, Honeywell anticipe un chiffre d'affaires compris entre 39,6 et 40,6 milliards de dollars, inférieur à ce qu'attendaient les analystes. Sa prévision pour son bénéfice par action hors éléments exceptionnels - compris entre 10,1 et 10,5 dollars - est également plus basse qu'attendue par le marché.

Dans la foulée de cette annonce, le titre de Honeywell reculait de 3,4% dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, aux alentours de 11H50 GMT.