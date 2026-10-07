Le compte-rendu de la Fed pourrait donner des précisions sur la décision de hausse des taux et la trajectoire de la politique monétaire

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* Le procès-verbal pourrait révéler un clivage entre une approche de resserrement progressif et une approche plus patiente

* Les investisseurs s'attendent très majoritairement à ce que la Fed maintienne ses taux inchangés lors de sa réunion des 27 et 28 octobre

* Les derniers chiffres de l'emploi et de l'inflation se sont révélés plus faibles que prévu

par Howard Schneider

Le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale, qui sera publié mercredi , devrait révéler un débat bien plus large que ne le laisse supposer la décision unanime de relever les taux d'intérêt, ce qui pourrait avoir des implications sur les prochaines mesures de la banque centrale américaine.

La hausse des taux annoncée à l’issue de la réunion des 15 et 16 septembre a été présentée par le président de la Fed, Kevin Warsh, comme une mesure visant à supprimer une «dose d’accommodation» à un moment où l’inflation semblait stagner au-dessus de l’objectif de 2 % de la banque centrale et où la politique monétaire, selon M. Warsh, ne semblait exercer qu’une faible contrainte sur l’économie dans son ensemble.

Mais cette décision a également été perçue comme la poursuite de la position restrictive adoptée par M. Warsh dans ses déclarations de fin d’été, dans lesquelles il avait promis que la Fed ferait baisser l’inflation « à un rythme suffisant », même si cela impliquait des hausses de taux allant à l’encontre de la demande du président Donald Trump en faveur d’une baisse des coûts d’emprunt.

Bien que la Fed semble désormais déterminée à maintenir ses taux inchangés lors de sa réunion des 27 et 28 octobre, moins d’une semaine avant les élections législatives de mi-mandat aux États-Unis, le compte-rendu de la réunion du mois dernier pourrait contribuer à mettre en évidence l’ampleur du clivage entre les décideurs qui estiment que l’inflation est suffisamment forte et persistante pour nécessiter un resserrement monétaire constant, et ceux qui sont enclins à faire preuve de plus de patience jusqu’à ce que de nouvelles données démontrent la nécessité de relever davantage les taux.

« Nous nous attendons à ce que le compte-rendu montre que, malgré un large consensus sur la décision de politique monétaire, les responsables ont des points de vue divergents quant à la future politique monétaire », ont écrit les analystes de Citi.

Ces points de vue vont de l’approche plus patiente défendue depuis la réunion du mois dernier par des décideurs clés tels que le président de la Fed de New York, John Williams , à la conviction de la présidente de la Fed de Dallas, Lorie Logan , selon laquelle au moins deux hausses supplémentaires d’un quart de point de pourcentage seront nécessaires pour maîtriser l’inflation.

Le compte-rendu sera publié à 14 h EDT (et à 18h GMT).

DES DONNÉES MOINS FAVORABLES

Le mois dernier , la Fed a relevé son taux directeur d’un quart de point de pourcentage, le portant dans une fourchette de 3,75% à 4,00%. Les projections publiées après la réunion indiquaient que 16 des 18 responsables de la Fed ayant soumis des prévisions tablaient sur une nouvelle hausse cette année.

Mais les données publiées depuis ont montré que l’inflation avait moins augmenté que prévu en août, tandis que la croissance de l’emploi en septembre s’est avérée plus faible que prévu.

« Nous pensons que certains responsables n’étaient pas d’accord avec l’analyse du président Warsh, selon laquelle l’économie est si solide que les hausses de taux ne causeront “aucun préjudice” », ont écrit les analystesde Citi . « Nous pensons également que certains responsables auraient considéré les données sur l’inflation publiées avant la réunion comme “encourageantes”. »

Au lendemain de la réunion du mois dernier, les investisseurs s’attendaient à ce que la Fed relève ses taux lors de ses deux réunions d’octobre et de décembre.

Ce point de vue a évolué après que M. Williams, qui occupe également le poste de vice-président du Comité fédéral de l’open market (FOMC), l’organe de la banque centrale chargé de fixer les taux, a déclaré qu’il n’y avait « aucune urgence » à décider du moment d’une nouvelle hausse, un avis partagé par le vice-président de la Fed, Philip Jefferson.

M. Warsh, conformément à son engagement de donner moins d’indications sur la politique monétaire, ne s’est pas exprimé publiquement depuis sa conférence de presse du 16 septembre, à l’issue de la réunion.

Les investisseurs s’attendent désormais massivement à ce que la Fed maintienne ses taux inchangés ce mois-ci. Avant sa prochaine réunion, la Fed recevra l’indice des prix à la consommation (IPC) de septembre et disposera de suffisamment de données pour estimer avec précision le taux d’inflation de septembre de l’indice des prix des dépenses de consommation personnelles (PCE), qu’elle utilise pour fixer son objectif de 2%.