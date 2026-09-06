Le communiste Fabien Roussel candidat à l'élection présidentielle

La Rencontre des Entrepreneurs de France, la REF à Paris

‌Le secrétaire national du Parti ​communiste français (PCF), Fabien Roussel, a annoncé dimanche sa candidature à l'élection présidentielle ​de 2027, validée par un vote des ​militants.

"Oui je suis ⁠candidat à l'élection présidentielle", a ‌déclaré sur TF1 celui qui avait recueilli 2,3% des suffrages ​lors ‌de la dernière course à ⁠l'Elysée, en 2022.

Fabien Roussel a dit que sa candidature avait été ⁠approuvée ‌à 72% par les militants ⁠communistes.

A l'heure où les prétendants ‌à gauche sont nombreux, ⁠le maire de Saint-Amand-les-Eaux (Nord) âgé ⁠de 57 ‌ans a dit vouloir apporter une ​voix singulière ‌au débat.

"Je souhaite contribuer à ce que la ​gauche redevienne majoritaire, aller convaincre des hommes et des ⁠femmes qui ne votent plus ou qui s'égarent dans leur vote", a dit Fabien Roussel, promettant un "projet de rupture pour notre pays".

(Reportage ​Elizabeth Pineau)