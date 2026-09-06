Le communiste Fabien Roussel candidat à l'élection présidentielle

La Rencontre des Entrepreneurs de France, la REF à Paris
Le secrétaire national du Parti communiste français (PCF), Fabien Roussel, a annoncé dimanche sa candidature à l'élection présidentielle de 2027, validée par un vote des militants.
"Oui je suis candidat à l'élection présidentielle", a déclaré sur TF1 celui qui avait recueilli 2,3% des suffrages lors de la dernière course à l'Elysée, en 2022.
Fabien Roussel a dit que sa candidature avait été approuvée à 72% par les militants communistes.
A l'heure où les prétendants à gauche sont nombreux, le maire de Saint-Amand-les-Eaux (Nord) âgé de 57 ans a dit vouloir apporter une voix singulière au débat.
"Je souhaite contribuer à ce que la gauche redevienne majoritaire, aller convaincre des hommes et des femmes qui ne votent plus ou qui s'égarent dans leur vote", a dit Fabien Roussel, promettant un "projet de rupture pour notre pays".
(Reportage Elizabeth Pineau)
1 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer