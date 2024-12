Le commerce mondial du bois et papier a reculé de 12% en 2023, selon la FAO

Le commerce mondial des produits du bois et du papier a reculé de 12% en 2023 par rapport à 2022, les exportations atteignant 482 milliards de dollars, selon un rapport de la FAO publié mardi.

( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Selon l'organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), 2023 a été marquée par une baisse de production des produits forestiers (pâte à papier, papier recyclé...), des bois ronds industriels (utilisés pour tout autre usage que l'énergie). Seuls les panneaux à base de bois ont enregistré une hausse marginale de leur production.

La chute, plus importante en valeur qu'en volume, des échanges pour la plupart des produits traduit une baisse du prix des produits de la forêt, selon la FAO.

La production de papier a décliné en Europe et en Amérique du Nord, a stagné en Afrique, Amérique latine et dans les Caraïbes, et n'a crû que dans la région Asie-Pacifique, essentiellement portée par la Chine.

Au niveau mondial, la production de papier et de carton s'est contractée entre 2019 et 2023, passant de 404 à 401 millions de tonnes, notamment en raison du recul de la presse papier au profit des supports numériques, note la FAO.

Parmi les autres enseignements du rapport, le fait que la Chine, de loin le plus grand producteur et consommateur de papier et de panneaux à base de bois, a vu à la fois croître sa production et sa consommation de produits de la forêt.

En outre, la production de pellets de bois, utilisés pour le chauffage, a augmenté de manière spectaculaire ces dernières décennies, principalement en raison de la demande liés aux objectifs de bioénergie fixés par les pays européens, la Corée du Sud et le Japon.

Toutefois, la croissance a connu une pause pour la première fois avec une baisse de la production de 2% et une baisse de 5% du commerce des pellets en 2023 par rapport à 2022.

Selon un rapport de la FAO datant de 2022, les forêts couvrent environ un tiers des terres émergées, soit environ 4 milliards d'hectares, soit presque la superficie cumulée de la Russie, du Canada, des États-Unis et des pays de l'Union européenne.