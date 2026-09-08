Le commerce extérieur chinois progresse en août sur un an

( AFP / JADE GAO )

Le commerce extérieur de la Chine a bondi en août sur un an, selon des données officielles publiées mardi, tiré vers le haut par la demande mondiale pour les produits technologiques du pays dans la course à l'intelligence artificielle (IA).

Les exportations ont grimpé de 25% sur un an, selon les Douanes chinoises, en augmentation par rapport à juillet (23,9%) mais légèrement en dessous des prévisions de l'agence Bloomberg (25,9%).

Les importations ont, elles, progressé de 28,2%, là encore en hausse par rapport à juillet (27,5%) et en deçà des estimations de Bloomberg (31.0%).

Les exportations vers les Etats-Unis, première économie mondiale, ont pour leur part gagné 34,4% sur un an et atteint 42,5 milliards de dollars, selon les Douanes chinoises, contre +17% en juillet.

La publication de ces chiffres intervient en amont d'un possible sommet à Washington en septembre entre les présidents américain Donald Trump et chinois Xi Jinping.

Après avoir enregistré un excédent commercial inédit en 2025, la Chine continue sur sa lancée, profitant d'une demande redoublée pour les semi-conducteurs, pièces d'informatique et autres produits technologiques nécessaires aux infrastructures de l'intelligence artificielle.

Entre janvier et août, la valeur des exportations chinoises d'ordinateurs et de composants a ainsi explosé, avec +49,4%, toujours selon les Douanes.