Le colonel Randrianirina investi président de Madagascar

par Lovasoa Rabary

Le colonel Michaël Randrianirina a été investi vendredi président de Madagascar après la prise du pouvoir par l'armée à la suite de manifestations de la jeunesse du pays contre Andry Rajoelina.

Ce dernier, qui a quitté l'île de l'océan Indien pour une destination inconnue le week-end dernier, a refusé de démissionner de ses fonctions de président malgré la mobilisation massive de la "GenZ" et les nombreuses défections au sein des forces de sécurité.

"Je jure d'exercer le pouvoir qui m'est confié et de consacrer toutes mes forces à la défense et au renforcement de l'unité nationale et des droits humains", a dit Michaël Randrianirina lors de la cérémonie d'investiture à la Haute Cour constitutionnelle.

L'Union africaine et le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, ont condamné le coup d'Etat.

A l'occasion de la prise du pouvoir par l'armée cette semaine, Michaël Randrianirina a annoncé la dissolution de toutes les institutions à l'exception de l'Assemblée nationale, chambre basse du Parlement, qui avait auparavant destitué Andry Rajoelina.

Il a aussi déclaré qu'un comité militaire dirigerait le pays pendant deux ans aux côtés d'un gouvernement de transition avant de nouvelles élections.

