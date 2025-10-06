information fournie par Boursorama avec AFP • 06/10/2025 à 09:39

Le Club Med veut "accélérer" son développement de peur d'être trop petit, selon son PDG

Le Club Med envisage "une accélération" de son développement, notamment en Méditerranée, par crainte de "se retrouver petit", sans pour autant abandonner son positionnement haut de gamme, selon son PDG Stéphane Maquaire.

( AFP / NICOLAS ASFOURI )

"Il faut maintenant accélérer car le risque est de se retrouver petit", déclare dans une interview aux Echos, Stéphane Maquaire, nommé à la tête du Club Med en juillet suite à l'éviction de Henri Giscard d'Estaing en conflit avec l'actionnaire principal, le chinois Fosun.

"La montée en gamme n'est pas remise en cause, loin de là", selon Stéphane Maquaire, "il faut la poursuivre et la consolider".

Le Club Med, pionnier des villages vacances, a engagé ces vingt dernières années une montée en gamme et pèse aujourd'hui plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires.

"Aujourd'hui, nous sommes petits en Méditerranée, il faut que nous y reprenions notre développement. On s'appelle quand même Club Med !", ajoute le nouveau PDG.

"Dire que la Méditerranée est bas de gamme, c'est mal connaître cette zone géographique", selon lui.

L'Amérique du Sud, que le PDG connaît bien pour y avoir passé plusieurs années lorsqu'il travaillait dans la grande distribution, est aussi un marché où le Club Med a "encore largement de quoi augmenter le nombre de clients", selon lui.

"Pour cela, il nous faut des villages de proximité", ajoute-t-il.

En Chine, les villages Club Med à la montagne "fonctionnent très bien" mais les villages "plus classiques" peinent à "redémarrer", détaille Stéphane Maquaire.

"On parle d'accélération, mais il faut rester pragmatique et réaliste. On ne va pas ouvrir plusieurs villages dès janvier prochain", nuance M. Maquaire.

Le PDG du Club Med n'exclut pas non plus "des rachats ou reprises de sites existants" à faire passer "sous la bannière Club Med" pour "accélérer " son développement.

Le Club Med, qui fête ses 75 ans, possède près de 70 villages vacances dans 25 pays et emploie 25.000 personnes.