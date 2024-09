Le Club Med annonce un premier semestre "historique", les ventes en hausse

Le Club Med, en quête d'un nouveau partenaire financier et dont de récents changements de direction ont suscité des remous internes, a annoncé vendredi un premier "semestre historique" avec un chiffre d'affaires en hausse de 9% sur un an, à 1,15 milliard d'euros.

( AFP / NICOLAS ASFOURI )

"Ce semestre marque un tournant décisif: la montée en gamme du Club Med est désormais achevée, avec 100% de nos 'resorts' désormais haut de gamme ou très haut de gamme", a déclaré le président du Club Med Henri Giscard d'Estaing, cité dans le communiqué.

Les réservations pour les départs au deuxième semestre (à date du 3 août), étaient en progression de 5,7% sur un an selon le Club Med, avec une hausse de 3,9% pour l'Europe, de 7,9% pour les Amériques et de 11,5% pour l'Asie.

Sur le premier semestre 2024, le prix moyen par jour a augmenté de 8% par rapport au premier semestre 2023 alors que le nombre de clients (778.000) a progressé de 2%.

L'excédent brut d'exploitation (Ebitda), retraité des éléments non récurrents, s'élève à 244 millions d'euros (+7%).

Le chiffre d'affaires de sites de montagne a progressé de plus de 22%, selon le Club Med, porté par une hausse de 12% du nombre de clients et de 8% du prix moyen par jour grâce notamment à l'ouverture de nouveaux établissements dans les Alpes, au Canada et au Japon et à une "internationalisation continue de la clientèle".

Les ventes en Europe et en Afrique sont en hausse de 6% à 653 millions d'euros, portées par les destinations Montagne, Caraïbes et Asie du Sud-Est.

Le chiffre d'affaires des Amériques atteint 314 millions d'euros (+10%) avec une forte demande aux Etats-Unis pour les Caraïbes et les Alpes françaises.

En Asie-Pacifique, les ventes ont fait un bond de 33%, portées par des ouvertures d'établissements au Japon.

Pour la période 2024-2026, "le Club Med devrait ouvrir 9 nouveaux +resorts+" et prévoit "plus de 16 extensions et rénovations de 'resorts' existants".

"Club Med a de nouveau démontré le succès et la pertinence de sa stratégie (...) de montée en gamme, et de la transformation profonde de son business model, confirmant ainsi son positionnement de champion mondial français", se félicite Henri Giscard d'Estaing.

De récents changements au sein de l'équipe dirigeante du Club Med suscitent des inquiétudes sur les intentions de son actionnaire chinois Fosun, qui assure au contraire vouloir "maintenir et respecter ses racines françaises".

En juillet, Henri Giscard d'Estaing a ouvertement affiché dans un courrier interne son opposition à la décision de Fosun d'exiger le départ du numéro deux de l'entreprise, Michel Wolfovski, directeur général adjoint.