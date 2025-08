Le choix de carrière surprenant de Sofiane Feghouli

Dans ce mercato, je demande le transfert improbable.

Après avoir quitté Fatih Karagümrük à l’été 2024, Sofiane Feghouli reprend du service dans un coin du globe où on ne l’attendait pas forcément . L’ancien milieu offensif de Valence, West Ham ou Galatasaray a décidé de rejoindre l’Irak , et plus précisément l’ Amanat Baghdad , un club promu en première division locale. Un choix inattendu pour celui qui a régalé l’équipe nationale algérienne à de nombreuses reprises, avec 82 sélections, 20 buts et 15 passes décisives à son actif.…

TA pour SOFOOT.com