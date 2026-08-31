Le chinois Huawei voit son bénéfice chuter de 36% au premier semestre

( AFP / MARTIN LELIEVRE )

Le bénéfice du géant technologique chinois Huawei a chuté de 36% au premier semestre, lesté par une hausse des coûts notamment ceux liés à l'intelligence artificielle, a annoncé le groupe lundi.

Le bénéfice net de Huawei entre janvier à juin s'est élevé à 23,8 milliards de yuans (3,05 milliards d'euros), en baisse par rapport aux 37,2 milliards de yuans enregistrés à la même période en 2025, selon l'entreprise.

Le chiffre d'affaires a, lui, progressé de 9,5% sur un an à 467,8 milliards de yuans (60 milliards d'euros).

Un quart de ces revenus ont été consacrés à la recherche et au développement, le géant technologique investissant massivement dans la conception de produits informatiques destinés à l'IA.

Ces dépenses ont atteint 121 milliards de yuans au premier semestre 2026, contre 97 milliards de yuans, l'année précédente.

"Tout au long de l'année 2026, nous avons maintenu notre orientation stratégique" tout en continuant à "faire face à plusieurs défis" comme la hausse du coût des matières premières ou une situation mondiale incertaine, a déclaré un porte-parole de l'entreprise.

Selon lui, le recul du bénéfice net s'explique notamment par l'augmentation des investissements dans "l'innovation dans des domaines tels que l'IA".

Les puces de pointe capables d'entraîner et d'alimenter les systèmes d'intelligence artificielle constituent un élément crucial et hautement sensible de la rivalité technologique entre les États-Unis et la Chine.

En mai, Huawei a annoncé avoir mis au point une nouvelle méthode de fabrication de semi-conducteurs susceptible de contourner son manque d'accès aux puces les plus avancés, conséquence des sanctions américaines imposées à l'entreprise depuis 2019.