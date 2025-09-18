 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le chinois Huawei annonce le lancement de nouvelles architectures IA
18/09/2025

( AFP / THIBAUD MORITZ )

( AFP / THIBAUD MORITZ )

Le géant technologique chinois Huawei a annoncé jeudi le lancement prochain de nouvelles architectures d'intelligence artificielle (IA) de pointe, au moment où Pékin et Washington se disputent la domination technologique.

Le vice-président de Huawei, Eric Xu, a affirmé que ces architectures seraient "les plus puissantes au monde pour de nombreuses années à venir", dans un discours dont le texte a été transmis à l'AFP.

Huawei, basé à Shenzhen (sud), et Nvidia, basé en Californie, principaux leaders mondiaux du secteur, sont en première ligne de la confrontation technologique entre les deux premières économies mondiales, et font face à des restrictions respectives sur leurs opérations à l'étranger.

Eric Xu a annoncé que Huawei allait lancer ses "supernoeuds" Atlas 950 et Atlas 960 pour "répondre à une demande toujours croissante de puissance de calcul".

Un "supernoeud" se compose de plusieurs machines mais fonctionne logiquement comme une seule pour des fonctions d'apprentissage, de réflexion ou de raisonnement, a-t-il précisé.

Ces architectures, également capables de fonctionner en systèmes appelés "clusters", sont à la base des applications de l'intelligence artificielle.

"Ces supernoeuds arrivent globalement en tête sur des indicateurs clés tels que la capacité des cartes, la puissance de calcul totale, la capacité de mémoire et la bande passante d'interconnexion", a dit Eric Xu.

Le lancement de l'Atlas 950 est prévu fin 2026, tandis que sa version avancée, l'Atlas 960, est attendue en 2027, a indiqué le vice-président.

L'annonce intervient au lendemain d'un article du Financial Times rapportant que l'administration chinoise du cyberespace avait demandé aux géants technologiques nationaux de mettre fin aux commandes des puces RTX Pro 6000D de l'américain Nvidia.

Le patron du géant américain des microprocesseurs, Jensen Huang, s'est dit mercredi "déçu par ce [qu'il observait]".

Un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Lin Jian, s'est gardé de confirmer les nouvelles restrictions lors d'un point presse quotidien.

"Nous nous opposons constamment aux pratiques discriminatoires visant des pays en particulier dans les domaines économique, commercial et technologique", a-t-il dit.

Certains observateurs voient ces restrictions comme un cran supplémentaire dans la confrontation commerciale entre les deux puissances mondiales, mais d'autres les considèrent comme un moyen pour Pékin d'encourager le développement et les ventes de ses entreprises nationales, dont Huawei.

Selon le Financial Times, le régulateur chinois a récemment convoqué Huawei et Cambricon, un autre fabricant national de puces, pour des discussions sur la comparaison avec les puces de Nvidia.

IA: Intelligence artificielle

