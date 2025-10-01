Le chimiste suisse Sika rachète un fabricant de mortiers au Danemark

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Le groupe suisse de chimie Sika, spécialisé dans les matériaux de construction, a annoncé mercredi le rachat, pour un montant non dévoilé, de Marlon Tormortel, un fabricant de mortiers au Danemark, qui doit lui servir de "plateforme de croissance dans les pays nordiques", a-t-il précisé.

Le groupe suisse, qui procède régulièrement à des petites acquisitions ciblées, n'a toutefois pas fourni les détails financiers.

Marlon Tormortel, une entreprise familiale, dispose d'un site de production "hautement automatisé" ainsi que de deux entrepôts, qui fournissent "une base pour une expansion significative des capacités", a indiqué Sika dans un communiqué, qui compte ainsi se renforcer dans les pays nordiques.

Basé à Baar, dans le canton suisse de Zoug, Sika avait réalisé la plus grosse acquisition de son histoire en 2023 en rachetant MBCC, une ancienne filiale du groupe allemand de chimie BASF auprès d'un fonds d'investissement, pour 5,5 milliards de francs suisses (5,8 milliards d'euros à taux actuels).

Mais le groupe, qui fabrique des colles, mortiers et produits d'isolation pour le bâtiment, a continué à réaliser régulièrement des petites acquisitions ciblées.

En 2024, il avait réalisé trois transactions. Et depuis début 2025, Sika a racheté un fabricant de systèmes de toitures végétalisées à Singapour et un fabricant de produits pour toitures au Royaume Uni. Il a également repris intégralement un distributeur aux Etats-Unis de produits de finition pour le bâtiment dans lequel il détenait déjà une participation et racheté un fabricant d'adjuvants pour le béton et mortiers au Qatar.