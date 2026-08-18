Le chef de la diplomatie chinoise en Corée du Sud cette semaine

Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, est attendu en Corée du Sud les 19 et 20 août pour une première visite officielle en cinq ans, a annoncé mardi le ministère sud-coréen des Affaires étrangères.

Wang Yi sera reçu jeudi par le président sud-coréen Lee Jae Myung à la Maison bleue pour échanger au sujet des relations bilatérales et des affaires régionales, selon la présidence sud-coréenne.

Le chef de la diplomatie chinoise s'entretiendra également avec le conseiller à la sécurité nationale, Wi Sung-lac, pour discuter notamment de l'évolution de la situation dans la péninsule coréenne.

À son arrivée mercredi, Wang Yi rencontrera son homologue sud-coréen Cho Hyun et participera à un dîner en sa compagnie.

Cette visite intervient avant le sommet de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (APEC) qui se tiendra à Shenzhen, en Chine, en novembre.

Mais elle a également été annoncée alors que le président américain Donald Trump a demandé dimanche au Pentagone de réduire de manière significative les exercices militaires conjoints avec la Corée du Sud, invoquant leur coût, le refus de Séoul d'aider Washington face à l'Iran, et la "bonne relation" qu'il dit entretenir avec la Corée du Nord.

Organisés chaque année par Washington et Séoul, les exercices dits du "Bouclier de la Liberté" sont prévus du 17 au 27 août.

(Rédigé par Kyu-seok Shim; version française Etienne Breban, édité par Tangi Salaün)