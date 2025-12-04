Le chef d'une milice anti-Hamas tué à Gaza-Radio de l'armée israélienne

La radio de l'armée israélienne a rapporté jeudi la mort de Yasser Abou Shebab, un chef de tribu bédouine qui avait pris la tête d'une milice anti-Hamas avec le soutien d'Israël pendant la guerre dans la bande de Gaza.

Originaire de la région de Rafah, toujours sous contrôle de l'armée israélienne, Yasser Abou Shebab a succombé à ses blessures dans un hôpital du sud d'Israël, a-t-elle précisé. Il était âgé de 31 ans.

Ni le Hamas, ni les autorités israéliennes n'ont fait de commentaire dans l'immédiat.

Yasser Abou Shebab était à la tête des "Forces populaires", une milice dont le nombre de combattants est estimé à 400 hommes, accusée par le Hamas de collaborer avec l'armée israélienne, ce qu'elle dément.

Avant la guerre, ce chef de clan bédouin également actif dans le Sinaï égyptien avait fait plusieurs séjours en prison, notamment pour trafic de drogue. Sa milice a également été accusée d'avoir détourné de l'aide humanitaire à Gaza.

(Jana Choukeir à Dubaï, Maayan Lubell à Jérusalem et Nidal al Mughrabi au Caire ; version française Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault)