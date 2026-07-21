Le chargé d'affaires iranien convoqué par la France au Quai d'Orsay

(Actualisé avec ministre iranien des Affaires étrangères)

Le chargé d'affaires iranien a été convoqué mardi au ministère français des Affaires étrangères à la suite de "l'action d’intimidation extrêmement grave" qui a visé deux membres de l'ambassade de France à Téhéran, a annoncé le Quai d'Orsay.

"Il lui a été fait part de notre condamnation la plus ferme de cette agression préméditée et délibérée", survenue dimanche, qui est "une violation flagrante du droit international", peut-on lire dans un communiqué.

"La France attend des autorités iraniennes qu’elles fassent la lumière sur cet incident, qu’elles en punissent les auteurs et qu’elles assurent la sécurité de ses emprises et de ses agents, conformément à leurs obligations internationales", est-il ajouté.

Le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, avait déclaré lundi que l'incident ne resterait pas "sans conséquence", sans élaborer, et fait savoir qu'il avait soulevé le problème auprès de son homologue iranien Abbas Araqchi.

Ce dernier a déclaré mardi via la messagerie Telegram avoir dit au ministère français des Affaires étrangères que les agissements "non-conventionnels et non-professionnels" des deux diplomates français étaient "inacceptables". Il a exhorté Paris à s'assurer que de tels incidents ne se reproduisent plus.

"Respecter les lois et réglementations d'un pays d'accueil, et adhérer aux principes et normes diplomatiques reconnus, sont nécessaires pour la continuation des activités des missions étrangères", a écrit Abbas Araqchi, ajoutant attendre du gouvernement français "les mesures nécessaires".

(Rédigé par Sophie Louet avec John Irish, édité par Zhifan Liu)