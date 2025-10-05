 Aller au contenu principal
Le chancelier allemand voit l'ombre de la Russie derrière les incursions de drones
information fournie par Reuters 05/10/2025 à 20:59

Le chancelier allemand Friedrich Merz a dit dimanche penser que la Russie était derrière beaucoup des vols de drones aperçus dans le ciel allemand ces derniers jours, y compris peut-être ceux qui ont perturbé plusieurs dizaines de vols et bloqué plus de 10.000 passagers à l'aéroport de Munich.

Il a ajouté que la fréquence des incursions dans l'espace aérien européen était sans précédent, même en comparant avec les années de Guerre froide, mais qu'aucun des appareils repérés n'était armé.

Selon le chancelier allemand, tous les drones effectuaient des vols de reconnaissance.

"Notre hypothèse est que la Russie était derrière la plupart de ces vols de drones", a poursuivi Friedrich Merz.

(Thomas Escritt; Gilles Guillaume pour la version française)

