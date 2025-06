Le cas Gerson Rodrigues ou le Grand tollé du Luxembourg

Sélection émergente du football européen, le Luxembourg connaît une polémique d’ordre national. Meilleur buteur de l’histoire des Roud Léiwen , Gerson Rodrigues a été condamné en appel pour violences sur son ex-compagne, mais continue d’être appelé par Luc Holtz, sélectionneur depuis 2010. Pour ne rien arranger, la fédération refuse la venue d’un journaliste à un point presse, sous prétexte que ses propos seraient une nuisance pour l’équipe. Plongée dans un Grand-Duché en plein crime de lèse-majesté.

27 mars 2021, Dublin. L’Aviva Stadium, encore vide pour raisons sanitaires, accueille un match de qualification à la Coupe du monde entre l’Irlande et le Luxembourg. Loin de l’équipe de Robbie Keane et Shay Given, les Boys in Green se trouvent bien démunis, et concèdent une cuisante défaite à domicile. Pour les Luxembourgeois, la lumière vient du meilleur buteur de son histoire, Gerson Rodrigues, qui sanctionne Gavin Bazunu à 20 mètres dans les derniers instants du match. Un symbole immense pour le Grand-Duché, découvrant que son équipe peut aspirer à mieux que prendre des corrections à chaque match. Depuis, la sélection frappée du Roude Léiw (le lion rouge, en luxembourgeois) a enchaîné les hauts et les bas, passant tout proche d’une qualification à l’Euro 2024.

Le but de l'exploit du Luxembourg en Irlande signé Gerson Rodrigues ⚽💪🔥 😍 Et en plus il est magnifique 🤩 Prochain rendez-vous face au Portugal 🇵🇹 mardi pour @flf_lu 🇱🇺 pic.twitter.com/CzGOWCqvfu…

Propos de Julien Mollereau recueillis par MP.

Par Mathieu Plasse pour SOFOOT.com