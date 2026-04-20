Le candidat à la présidence de la Fed, M. Warsh, s'engage à faire preuve d'indépendance, mais avec des limites

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Ajoute un commentaire au paragraphe 2)
Le candidat du président américain Donald Trump à la présidence de la Réserve fédérale déclarera aux législateurs, lors de son audition de confirmation mardi, qu'il est "déterminé à faire en sorte que la conduite de la politique monétaire reste strictement indépendante", dans des remarques préparées dont Reuters a pris connaissance lundi.
"Je m'engage à veiller à ce que la conduite de la politique monétaire reste strictement indépendante", dira M. Warsh aux membres de la commission bancaire du Sénat. "Je m'engage également à travailler avec l'administration et le Congrès sur les questions non monétaires qui font partie des attributions de la Fed."
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