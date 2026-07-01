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Le Canada participera à l'Eurovision 2027 - organisateurs
information fournie par Reuters 01/07/2026 à 16:36

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par Olivia Le Poidevin

Le Canada participera au concours Eurovision de la chanson en 2027, ont annoncé mercredi les organisateurs de l'événement.

"Le Canada est le premier nouveau pays à rejoindre le concours Eurovision de la chanson depuis l'Australie en 2015 et participera aux demi-finales lors de son entrée dans la compétition l'année prochaine", déclare l'Union européenne de radio-télévision (UER) dans un communiqué.

CBC/Radio-Canada communiquera plus tard dans l'année les détails concernant la sélection du représentant du pays, a précisé l'UER.

Le concours de l'année prochaine se tiendra en Bulgarie, qui a remporté l'événement pour la première fois cette année.

L''Eurovision est secouée par les tensions internationales depuis quelques années, l'édition 2026 ayant été boycottée par les Pays-Bas, l'Espagne, l'Irlande, l'Islande et la Slovénie en réaction à la décision de l'UER d'autoriser la participation d'Israël, contestée depuis deux ans en raison de l'offensive meurtrière lancée par Israël sur la bande de Gaza à la suite de l'attaque du 7 octobre 2023 du Hamas sur le territoire israélien.

La participation à l’Eurovision n’est pas strictement limitée à l'Europe géographique, mais s'adresse aux membres de l’UER, une alliance de radiodiffuseurs qui inclut des pays situés au-delà du continent. Le diffuseur australien SBS est membre associé, ce qui a permis son invitation initiale.

La semaine dernière, CBC/Radio-Canada a annoncé qu'elle était devenue membre à part entière de l'UER, ce qui a ouvert la voie à sa participation à la 71e édition du concours l'année prochaine.

(Olivia Le Poidevin, version française Benoit Van Overstraeten, édité par Sophie Louet)

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