 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Canada ouvert à un partenariat GNL avec la France
information fournie par Reuters 22/09/2026 à 07:16
Ajouter Boursorama à vos sources

Macron et Carney se rendent dans un petit territoire français situé près du Canada

Macron et Carney se rendent dans un petit territoire français situé près du Canada

par John Irish

Le Canada pourrait conclure avec ‌la France un partenariat énergétique portant sur du gaz naturel liquéfié (GNL) provenant de sa côte Pacifique, a déclaré lundi la ​ministre canadienne des Affaires étrangères, Anita Anand, au lendemain d'une rencontre entre les dirigeants des deux pays consacrée notamment à la coopération énergétique.

Anita Anand a déclaré qu'il était "tout à fait envisageable" pour le Canada de conclure un partenariat énergétique avec ​un pays européen en utilisant du GNL exporté depuis la côte ouest canadienne.

"Cela vaut pour la France", a-t-elle déclaré lors d'un entretien en marge du rassemblement ​annuel des dirigeants mondiaux aux Nations unies.

Le président français Emmanuel ⁠Macron a appelé à plusieurs reprises ces derniers jours à approfondir la coopération énergétique avec le Canada, alors ‌que l'Europe cherche à diversifier ses approvisionnements dans un contexte de perturbations liées au conflit au Moyen-Orient et de hausse des prix de l'énergie.

Le Canada, cinquième producteur mondial de gaz naturel, ​a expédié en juin sa toute première ‌cargaison de GNL destinée à l'exportation depuis l'installation LNG Canada récemment construite en Colombie-Britannique, ⁠dirigée par Shell et qui constitue le premier site nord-américain d'exportation de GNL disposant d'un accès direct à l'océan Pacifique.

Anita Anand a déclaré que des discussions sur des partenariats énergétiques étaient en cours avec des pays du monde entier dans ⁠divers secteurs, notamment le GNL, ‌les énergies propres, l'éolien, le solaire et le nucléaire.

"Tous les pays avec lesquels je m'entretiens posent ⁠la question de partenariats potentiels dans le domaine de l'énergie", a-t-elle dit.

Anita Anand a évoqué les discussions menées plus ‌tôt cette année entre le Canada et l'Allemagne sur des approvisionnements en GNL destinés à l'Asie dans ⁠le cadre d'un accord d'échange, aux termes duquel l'Allemagne bénéficie de ventes à des ⁠tiers plutôt que de livraisons ‌directes.

"Il existe toute une série d'accords et de relations potentiels que nous pouvons mettre en œuvre dans le domaine de ​l'énergie", a-t-elle déclaré, ajoutant que le Canada cherchait à faire ‌correspondre son expertise énergétique aux besoins des pays partenaires.

Le groupe énergétique allemand sous contrôle public Uniper a également finalisé fin juillet un accord d'achat ​de GNL canadien d'une durée de 20 ans.

Interrogée sur les perspectives de coopération avec la France, Anita Anand a déclaré que la même logique s'appliquait.

Anita Anand a déclaré que l'énergie figurerait parmi les sujets abordés lorsqu'elle recevra ⁠le ministre allemand des Affaires étrangères au Canada plus tard cette semaine, aux côtés des minerais critiques et de l'intelligence artificielle.

Elle a déclaré qu'Ottawa cherchait à approfondir ses relations non seulement avec l'Union européenne dans son ensemble, mais aussi avec chacun de ses États membres.

"Ce que fait le Canada, c'est approfondir ses relations non seulement avec l'UE dans son ensemble, mais aussi avec chacun des pays de l'UE afin de faire en sorte que notre population nationale en bénéficie", a-t-elle ​déclaré.

(John Irish; version française Nicolas Delame)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

2 commentaires

  • 12:13

    La France importe du GNL depuis longtemps et dispose déjà des terminaux méthaniers nécessaires à Montoir-de-Bretagne, Dunkerque et Fos-sur-Mer.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Marine Le Pen (g) et Jordan Bardella, à Nice, le 14 juillet 2026 ( AFP / Valery HACHE )
    En politique étrangère, le RN en panne de rupture
    information fournie par AFP 22.09.2026 17:18 

    A l'approche de la présidentielle, Marine Le Pen se fait fort de présenter un "programme de rupture" avec son prédécesseur. Mais de l'Ukraine à l'Europe, jusqu'aux Etats-Unis, le Rassemblement national rentre un peu dans le rang, à quelques mois de la fin du décennat ... Lire la suite

  • ( AFP / CHARLOTTE SIEMON )
    Prix des carburants : pourquoi la facture varie tant d'un pays à l'autre ?
    information fournie par Boursorama avec Media Services 22.09.2026 17:12 

    Le prix des carburants a touché des niveaux record ces derniers jours en Europe, sous l'effet de la flambée du pétrole liée à la guerre au Moyen-Orient et aux frappes ukrainiennes sur les raffineries russes. Mais l'ampleur des hausses, comme les remèdes varient ... Lire la suite

  • La secrétaire générale de la CGT Sophie Binet, lors d'un rassemblement devant le ministère de l'Economie et des Finances, à Paris, pour la défense du service public et des fonctionnaires, le 8 septembre 2026 ( AFP / Ian LANGSDON )
    Manifestation de la CGT devant le siège de Sodexo contre les suppressions de postes
    information fournie par AFP 22.09.2026 16:56 

    Une centaine de militants de la CGT se sont rassemblés mardi devant le siège de Sodexo, à Issy-les-Moulineaux dans les Hauts-de-Seine, pour protester contre le projet de suppression de près de 1.100 postes en France annoncé fin août par le géant de la restauration ... Lire la suite

  • Donald Trump devant l'Assemblée générale de l'ONU, à New York, le 22 septembre 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Enlisé dans sa guerre en Iran, Trump attendu à l'ONU
    information fournie par AFP 22.09.2026 16:49 

    Le sommet annuel de l'ONU démarre mardi avec un discours très attendu de Donald Trump, pourfendeur d'une institution qu'il accuse d'être incapable de résoudre les conflits dans le monde tout en étant lui-même embourbé dans sa guerre en Iran. L'an dernier, l'exposé ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank