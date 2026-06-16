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Le Canada impose des sanctions contre la flotte fantôme russe, ses recettes énergétiques et d'autres cibles
information fournie par Reuters 16/06/2026 à 19:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute que la société néo-zélandaise Maritime Mutual fait également l'objet de sanctions, à la suite des sanctions britanniques mentionnées aux paragraphes 2 et 3)

Le Premier ministre canadien Mark Carney a annoncé de nouvelles sanctions visant la flotte fantôme russe, les recettes énergétiques, le secteur de l’industrie de la défense et les entités liées aux opérations de désinformation, a indiqué le gouvernement canadien dans un communiqué publié à l’issue de sa rencontre avec le président ukrainien Volodimir Zelensky, en marge de la réunion du G7 en France. Un communiqué publié mardi par le gouvernement canadien a également inclus la société néo-zélandaise Maritime Mutual, qui a fait l’objet d’un reportage spécialde Reuters sur la manière dont elle a contribué à faciliter le commerce de dizaines de milliards de dollars de pétrole iranien et russe, dans une liste d’entreprises et de personnes sanctionnées. En février, le Royaume-Uni avait sanctionné cette société, affirmant qu’elle avait soutenu le gouvernement russe en menant des activités dans un secteur d’importance stratégique.

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