Le Canada autorise TikTok à poursuivre ses activités dans le pays

Le gouvernement canadien a déclaré lundi qu'il laisserait TikTok poursuivre ses activités au Canada et permettrait à un investissement de la plateforme technologique d'aller de l'avant après avoir achevé un examen de la sécurité nationale.

L'approbation est subordonnée à de nouveaux engagements juridiquement contraignants pris par TikTok Canada, a déclaré la ministre canadienne de l'Industrie, Mélanie Joly, dans un communiqué.

"En outre, cette décision protégera les emplois canadiens, en garantissant que TikTok Canada maintienne une présence physique au Canada, avec des engagements d'investissement dans son secteur culturel", a déclaré le gouvernement canadien.

En novembre 2024, le ministère canadien de l'industrie avait ordonné la dissolution des activités de TikTok en invoquant des risques pour la sécurité nationale.

Mais la Cour fédérale du Canada a annulé l'ordonnance du gouvernement en janvier , permettant à l'application de vidéos courtes de continuer à fonctionner, et a demandé à Ottawa de réexaminer l'affaire. Le ministère de l'industrie a déclaré à l'époque que Mme Joly procéderait à un examen de la sécurité nationale.

TikTok a également reconnu les engagements pris et a déclaré lundi qu'il avait conclu un accord avec le gouvernement canadien qui maintiendra ses opérations locales en place.

La plateforme mettra en œuvre une protection renforcée des informations personnelles des Canadiens, y compris de nouvelles passerelles de sécurité et des technologies d'amélioration de la confidentialité pour contrôler l'accès aux données des utilisateurs canadiens afin de réduire le risque d'accès non autorisé ou interdit, a déclaré le gouvernement canadien.

Il a également indiqué que TikTok mettrait en œuvre des protections renforcées pour les mineurs.

Un contrôleur tiers indépendant sera désigné pour auditer et vérifier en permanence les contrôles d'accès aux données, a ajouté le gouvernement canadien.

Le Premier ministre Mark Carney a cherché à resserrer les liens avec la Chine afin de compenser les dommages causés à l'économie canadienne par les droits de douane américains.

Le Canada et d'autres pays ont passé TikTok au crible, craignant que la Chine n'utilise l'application pour collecter des données sur les utilisateurs ou pour promouvoir ses intérêts. TikTok appartient à la société chinoise ByteDance.

En septembre dernier, TikTok a accepté d'améliorer ses mesures pour empêcher les enfants d'accéder à son site web et à son application au Canada, après qu'une enquête a révélé que ses efforts pour bloquer les enfants et protéger les informations personnelles étaient inadéquats.