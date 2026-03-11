Le cabinet israélien approuve le budget révisé, la banque centrale déclare que la guerre contre l'Iran nécessite une "gestion fiscale prudente"

La Banque d'Israël a averti mercredi le gouvernement de s'en tenir à une "gestion budgétaire prudente" pour financer la guerre aérienne contre l'Iran et d'éviter d'allouer des fonds à de nouveaux programmes qui ne sont pas nécessaires à l'effort de guerre.

Pour aider à financer le conflit, le cabinet israélien a approuvé un budget révisé pour 2026 qui comprend une augmentation des dépenses de défense de 32 milliards de shekels (10,3 milliards de dollars) cette année, tout en augmentant l'objectif de déficit budgétaire à 5,1% du produit intérieur brut de 3,9%, a déclaré le ministère des Finances.

Au total, les dépenses atteindront 699 milliards de shekels, sans compter le service de la dette. La défense représentera 143 milliards de shekels, tandis que de larges réductions de 3% des dépenses civiles compenseront une partie de l'augmentation des dépenses de défense.

La banque centrale a répondu que le budget de guerre ne devrait pas inclure d'éléments qui ne contribuent pas à la croissance à long terme ou à des réductions d'impôts. Elle a ajouté que l'environnement géopolitique créé par le conflit "oriente les risques pour l'activité économique à la baisse, au moins à court terme."

Le Parlement doit encore approuver le budget avant la fin du mois de mars, faute de quoi de nouvelles élections seront automatiquement déclenchées.

(1 $ = 3,1067 shekels)