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Le Burkina Faso rompt ses relations diplomatiques avec la France
information fournie par Reuters 26/06/2026 à 20:54

- Le gouvernement militaire du Burkina Faso rompt ses relations diplomatiques avec la France, arguant que Paris n'a pas respecté ses engagements de respect mutuel et de non-interférence, a déclaré vendredi le ministre de la Communication Gilbert Ouedraogo à la télévision d'Etat.

Les relations entre Ouagadougou et Paris se sont dégradées depuis l'arrivée au pouvoir de l'armée à la faveur d'un coup d'Etat en 2022.

Cette dégradation a été mise en exergue par la demande de retrait des soldats français déployés dans le pays d'Afrique de l'Ouest, et l'expulsion de diplomates, dont l'ambassadeur français à Ouagadougou.

(Reportage par Ndiaga Thiam, version française Zhifan Liu)

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