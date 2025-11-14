Le Bureau du recensement américain publiera la semaine prochaine les rapports sur le commerce et la construction pour le mois d'août

Le Bureau du recensement du ministère américain du Commerce a déclaré vendredi qu'il publierait la semaine prochaine les dépenses de construction, les commandes d'usine et le commerce international du mois d'août, des données qui ont été retardées en raison de la fermeture du gouvernement fédéral qui vient de prendre fin.

Le rapport sur les dépenses de construction sera publié lundi, et celui sur les commandes d'usines le lendemain. Le rapport sur le commerce international sera publié mercredi. Tous les rapports étaient initialement attendus au début du mois d'octobre.

La fermeture de 43 jours, la plus longue de l'histoire, a interrompu la collecte, le traitement et la publication des données économiques publiées par le gouvernement, y compris les rapports mensuels sur l'emploi et l'inflation, qui sont très surveillés.

"Le Bureau du recensement des États-Unis continuera à mettre à jour son calendrier de publication des indicateurs économiques en coordination avec d'autres agences et le Bureau de la gestion et du budget afin de tenir compte des conséquences de la récente interruption du financement fédéral", a déclaré l'agence dans un communiqué. "Nous fournirons les dates de publication mises à jour dès qu'elles seront disponibles."